21. septembrī Siguldas Kultūras centrā un 22. septembrī Ēdoles pilī uzstāsies pazīstamā velsiešu dziesminiece Džudita Ouena (Judith Owen). Viņa kopā ar perkusionistu Pedro Segundo izpildīs koncertprogrammu "redisCOVERed", portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāji no "Live Fest".

Latvijas publika dziesminieci Džuditu Ouenu (Judith Owen) iepazina, kad viņa ar grupu 2017. gada novembrī albuma "Somebody's Child" turnejā ar diviem koncertiem uzstājās Latvijā. Šoreiz Ouena atgriežas kopā ar jaunu programmu "redisCOVERed", ko veido 12 populāru dziesmu kaverversijas: Džastina Timberleika "Can't Stop the Feeling", Eda Šīrana "Shape of You", grupas "Deep Purple" – "Smoke On the Water" un citas populāras dziesmas, kā arī savu mūziku. Dziesmas viņa atskaņos kopā ar perkusionistu Pedro Segundo, kuru pati dēvē par "cilvēku - orķestri".

"Es jautāju Harijam (Harry Shearer), savam lieliskajam vīram, kura būtu viskomiskākā dziesma, kurai es varētu radīt kaverversiju? Dziesma, kas visvairāk atšķirtos no manis, ka manā izpildījumā tā izklausītos traki smieklīgi. Viņš man nekavējoties atbildēja – Dreika "Hotline Bling", " atklāj Džudita Ouena. Albumā "redisCOVERed" nejaušība mija ar personisko. Tā, piemēram, Džudita ir izveidojusi arī versiju dziesminieces Džonijas Mičelas (Joni Mitchell) dziesmai "Cherokee Louise", kas ir pirmā dziesma no Mičelas repertuāra, kas Ouenu paši ļoti iedvesmojusi.

Kā dziedātāju raksturo koncerta rīkotāji, Džudita Ouena ir apveltīta ar daudzpusīgu – muzikālu, tā arī aktrises – talantu, smalku humora izjūtu un sirsnību, kas katru mūziķes koncertu padara par īpašu notikumu. Latvijas publika dziesminieci iepazina 2017. gadā, kad viņa uzstājās Rīgā un Cēsīs, vienlaikus esot īpašā viešņa Braiena Ferija (Bryan Ferry, grupa "The Roxy Music") koncertos.

Šogad par Džuditas Ouenas jauno programmu ziņo gan Eiropas, gan ASV lielākie ziņu mediji un mūzikas industrijas portāli. Īpašu popularitāti Džudita iemantojusi Francijā, kur klausītāji ir īpaši prasīgi. "Francijas un arī citu Eiropas zemju klausītāji mīl manu mūziku, jo tā ir dvēseliska, un emocijām bagāta ir mana balss. Tā rodas patiesā vietā - manā sirdī, " tā savus panākumus skaidro dziesminiece.

Biļetes uz koncertiem nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.