Latvijā atjauno smagās mūzikas festivālu 'Metalshow.lv'

Šī gada 16. un 17. jūnijā Ķekavas pagasta Klaņģu kalnā pēc septiņus gadus ilgušas pauzes norisināsies Baltijā iecienītais smagās mūzikas festivāls "Metalshow.lv", portālam "Delfi" pavēsīja pasākuma rīkotāji.

Atklājot 2017. gada vasaras festivālu sezonu, "Metalshow.lv" saglabās savu žanrisko eklektiku, skatuvi atvēlot visdažādāko smagās mūzikas stilu pārstāvjiem. Uzstāsies labākās pašmāju metālmūzikas apvienības, kā arī ievērības cienīgi viesi no Somijas, Krievijas, Ukrainas, Japānas un Lietuvas.

Somu apvienība "Swallow the Sun" pārstāv ekstrēmā metāla žanru. Sākuši ar doom un death metālu, viņi savam skanējumam pievienojuši melodiskā un atmosfēriskā metāla iezīmes, tādējādi radot unikālu, daudzdimensionālu un atmosfērisku skanējumu.

"Arkona" ir folkmetāla grupa no Krievijas, kura savā muzikālajā daiļradē iedvesmojusies no slāvu mitoloģijas. "Arkona" festivālā uzstāsies ar īpaši sagatavotu šovu.

Krietni tumšākas noskaņas festivāla programmā ienesīs ukraiņu stoner/ doom/ psychodelic meistari "Stoned Jesus", kas Latvijas klubos spēlējuši vairākas reizes, taču pirmo reizi pie mums uzstāsies uz brīvdabas skatuves.

Foto: 'Stoned Jesus' publicitātes foto

Krievijas heavy metal grupa "Amatory" ir pārdzīvojusi neskaitāmas metamorfozes, tostarp arī gandrīz pilnīgu izjukšanu, tomēr pēc trīs gadus ilgas pauzes klausītājiem sniegs jaunu muzikālo materiālu labākajās smagā metāla tradīcijās.

Death un melodic thrash apvienība no Helsinkiem "Dead Shape Figure" ir viens no profesionālākajiem somu smagās mūzikas projektiem.

"The Hypothesis" no metāla lielvalsts Somijas spēlēs ekstravagantu moderno metālu. Savukārt austrumnieciskas eksotikas festivālā ienesīs enerģiskie thrash metal pārstāvji "Survive" no Japānas.

Lietuviešu instrumentālā post rock/post metal grupa "Autism" mudinās gremdēties tumšās un noskaņām bagātās skaņu miriādēs.

Foto: 'Amatory' publicitātes foto

Latviešu postmetāla apvienība "Soundarcade" festivālā uzstāsies pēc divus gadu klusēšanas. Uz skatuves redzēsim arī death'n'roll stila pamatlicējus "Sanctimony", kas uzskatāma par vienu no spēcīgākajām latviešu smagās mūzikas koncertgrupām, un melodiskā death/black metāla adeptus "Preternatural", kuri festivālā uzstāsies atjaunotā sastāvā.

Viking/folk metāla pārstāvji "Varang Nord" ir viena no daudzsološākajām Latvijas grupām. Latgales vikingiem raksturīgs cīņas spars, dinamiska mūzika un pārliecinošs skatuves tēls.

Doom metal grupa "Heaven Grey" ir viena no Latvijas smagās mūzikas leģendām. Pārdzīvojusi vairākus traģiskus notikumus, grupa turpina darboties un pērn sagādājusi faniem jaunu, spēcīgu muzikālo materiālu.

Tikmēr viena no nedaudzajām Latvijas black metal apvienībām "Urskumug" festivālā "Metalshow.lv" piedāvās pārliecinošas, tumšu noskaņu cauraustas kompozīcijas, bet death metal/deathcore apvienību "Mayla" raksturo motorizēta ritma sekcija, uzbrūkošs vokāls, dinamika, uzrunājošas melodijas un spēks.

Grupa "Oceanpath" ir nebijusi parādība latviešu smagās mūzikas skatuvē; viņi vienlaikus koķetē ar smago metālu, tajā pašā laikā iekļaujot savā repertuārā dziesmas ar izteiktām folk saknēm.

Uzstāsies arī progressive death metal pārstāvji "Pulse of Nebulae", jaudīgos metāla smagsvari "Oghre" un extreme metal vienība "Stagnant Project".

Festivāls "Metalshow.lv" pirmo reizi notika 2005. gadā un strauji kļuva par vienu no vadošajiem alternatīvās mūzikas festivāliem Baltijā – līdz 2010. gada vasarai starp tā galvenajiem māksliniekiem pabija tādas smagās skatuves zvaigznes kā "Cradle Of Filth", "Exploited", "Napalm Death", "Pain", "Caliban" un daudzi citi.

Pirmo biļešu cena uz festivālu – 18 eiro. Tuvojoties festivālam, to cena augs. Biļetes var iegādāties internetā.