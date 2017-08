Ar vairākiem koncertiem šā gada augustā Latvijā uzstāsies Francijā dzīvojošais latviešu mūziķis Lukass Edgars un viņa grupa "The Grand Bay", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Plānots, ka pirmais grupas koncerts notiks 3. augustā Latvijā 1. Rokkafejnīcā, 4. augustā grupa uzstāsies Liepājā, klubā "Fontaine Palace", bet 5. augustā – festivālā "Laba daba".

Latvijas koncertos grupai pievienosies Londonā studējošs mākslinieks Jūlijs Melngailis (Little Things).

Pirms pieciem gadiem Lukass Edgars devās prom no Latvijas, lai sekotu savam aicinājumam – iekarot mūzikas pasauli un iepazīt šīs industrijas nianses. Pēc vairāku gadu prombūtnes viņš šovasar atgriežas, lai parādītu Latviju saviem grupasbiedriem un iepazīstinātu vietējos klausītājus ar ārzemēs paveikto.

2015. gadā Strasbūrā viņš satika abus grupasbiedrus – Thincoeur un Mona. Thincoeur ir reperis, pianists un ģitārists no Parīzes, bet Moma – bundzinieks no Elzasas, ar itāļu un portrugāļu saknēm. Kopīgi viņi izveidoja grupu "The Grand Bay", kas strauji iekaroja klausītāju simpātijas turpat Strasbūrā un vēl tālāk. Grupas muzikālajā skanējumā apvienojas Lukasa balss, Mona ritma izjūta un Thincoeur repa prasmes – tas viss tiek papildināts ar modernu elektronikas piesitienu un dziesmu tekstiem, kuros daudzi jaunieši atpazīst savu dzīves gājumu.

Tajā pašā gadā grupa tika atzīta kā viena no Francijas 15 muzikālajām cerībām un, pateicoties konkursos iegūtajam finansējumam, ierakstu studijā tapa pirmais albums. Tam sekoja 2016. gada turneja Luksemburgā, Vācijā, Šveicē un Francijā. Visbeidzot grupa nonāca Ņujorkā, kur sadarbojās ar vairākiem vietējiem māksliniekiem un ieguva noderīgus kontaktus nākotnes projektiem.

Pērnā gada oktobrī Lukass viesojās Rīgā, kur uzstājās vietējā festivālā "Bildes", kopā ar latviešu dziedātāju Madaru Murņikovu un savas bijušās skolas – Rīgas Franču liceja – koristēm.

Biļetes uz ceturtdienas, 3. augusta, koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.