Ar trim koncertiem Latvijā – Jelgavā, Liepājā un Rīgā – oktobrī viesosies Irānas "folk/doom metal" grupa "Tears Of Fire", portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāji.

"Tears Of Fire" dibināta 1998. gadā Teherānā kā grupa, kas spēlē kurdu "black metal", līdz brīdim, kad sākas nepatikšanas ar policiju. Valstīs, kurās reliģisku iemeslu dēļ nedrīkst spēlēt mūzikas instrumentus vai rokmūziku, tas var rezultēties ar miesassodu, ieslodzījumu cietumā vai pat nāves sodu. Sākotnējais grupas muzicēšanas žanrs pamazām transformējies eksperimentālā "folk/doom metal" žanrā.

Grupas nostāja pret dzimtās zemes reliģiju un valsts pārvaldes režīmu ir noraidoša. Šobrīd ("Tears Of Fire" bāzējas Vācijā un šie būs viņu pirmie koncerti Latvijā.

Grupa izdevusi divus ierakstus – "split jeb kopierakstu "From The Wasteland" ("Tears Of Fire", "Mogh" , "Paganland") un EP "Doomed Doome" (2017)

Grupas daiļrade tiek raksturota kā savdabīgs austrumu tautas mūzikas, "doom metal" un "black metal" elementu sajaukums. Grupas sastāvā muzicē vokālists, ģitārists Lords Faustoos, Čaruks Revans – sitamie instrumenti, Konstance Merchanda – vijole, čells. Grupas mūziku iespējams klausīties "Soundcloud" profilā.

Grupas dziesmu nosaukumi ir arābu valodā, tās vokālists koncertos uzstājas basām kājām, kas saslēgtas dzelžos. Vācijā par grupu šobrīd top īsfilma, kura pēta gan kurdu vēsturi un aizliegto mūziku Irānā.

Koncerti notiks piektdien, 12. oktobrī, Liepājā, "Fontaine Palace", sestdien, 13. oktobrī, Jelgavā, "Melno cepurīšu balerijā", kā arī svētdien, 14. oktobrī, Rīgā, klubā "Depo".