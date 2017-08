7. decembrī "Arēnā Rīga" uzstāsies viena no oriģinālākajām mūsdienu indī un poproka māksliniecēm Laura Pergolici (Laura Pergolizzi), kas plašāk pazīstama ar pseidonīmu LP, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Pašas sacerētais hits "Lost On You", kuram radītais klips "YouTube" vietnē skatīts gandrīz 150 miljonus reižu, atnesa dziedātājai vispasaules atpazīstamību, taču viņas kontā ir virkne citu brīnišķīgu kompozīciju no četriem pilna apjoma albumiem: "Tokyo Sunrise", "Into The Wild", "Tightrope", "Muddy Waters", "Someday", "Other People", "Strange", "Don't Let Me Down", "Night Like This" un virkne citu.

Ņujorkas Longailendā jauktā itāliešu-amerikāņu ģimenē dzimusī LP muzikālo talantu atklāja jau bērnībā, bet, kautrējoties par savu skaļo balsi, dziedāja, darbinot putekļsūcēju. Pakāpeniski viņa apguva ģitāras, ukuleles un harmoniku spēles prasmi.

Taču ceļš līdz slavai bija gana garš un sarežģīts. Pat neskatoties uz intensīvu koncertēšanu, divi pirmie mākslinieces albumi - "Heart-Shaped Scar" (2001) un "Suburban Sprawl & Alcohol" (2004) - plašu atpazīstamību neguva. Laura atceras, ka viņai un pavadošajiem mūziķiem bijuši līdz pat 250 koncertiem gadā, uz kuriem viņi ceļojoši vienā sagrabējušā busiņā. Taču tas ilga līdz 2006. gadam, kad "SXSW" mūzikas konferencē lielo ierakstu kompāniju vidū esot sākusies vairāksolīšana par iespēju izdot jaunu LP albumu.

Paralēli savai karjerai LP pamazām kļūst arī par pieprasītu dziesmu sacerētāju citām mūzikas zvaigznēm - Šērai, Riannai, Kristīnai Agilerai, Heidijai Montāgai, "Backstreet Boys" u. c.

Pagājušajā gadā klajā nāca LP jaunākais albums "Lost On You", kura titulkompozīcija ieņēma pirmo vietu 8 valstu, tostarp Francijas, Polijas, Čehijas, Grieķijas u.c. hitparādēs. Itālijā kompozīcija ieguva pat trīskāršu Platīna statusu.

Dziesma stāsta par sāpīgu atklāsmi, ka gadi pavadīti attiecībās, kas lemtas neveiksmei, un tagad tās nonākušas strupceļā. "Vēlējos dziļāku, pieaugušāku dziesmu par mīlestību. Ziniet, kad jums ir pirmās nopietnās attiecības, kad atklājas jūsu sāpes, trūkumi un dziļākās bailes. Lūk, tādu dziesmu vēlējos uzrakstīt," komentē pati LP.

Biļešu iepriekšpārdošana sāksies trešdien, 30.augustā, pulksten 10.00 "Biļešu serviss" reģistrētiem lietotājiem. Vispārējā biļešu pārdošana sāksies piektdien, 1. septembrī. Tās būs pieejamas visās "Biļešu serviss" tīkla kasēs un internetā.