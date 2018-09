Nākamā gada sākumā, 17. janvārī, koncertzālē " Palladium " uzstāsies talantīgais vācu tehno mūzikas producents un dīdžejs Pauls Kalkbreners (Paul Kalkbrenner), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Kalkbreners jau gandrīz 20 gadu darbojas tehno mūzikas žanrā. Rīgā mūziķis viesosies jaunākā albuma "Parts Of Life" koncertturnejas ietvaros.

Ar astoņiem studijas albumiem un vairāk nekā 2,4 miljoniem "Facebook" sekotāju Kalkbreners ir viena no mūsdienu tehno superzvaigznēm. Plašākai publikai vislabāk pazīstams viņa singls "Sky and Sand".

Pauls Kalkbreners piedzima Leipcigā, bet trīs gadu vecumā kopā ar vecākiem pārcēlās uz Berlīni. Viņa dzīve krasi mainījās, kad tika sagrauts Berlīnes mūris. Toreiz viņam bija 12 gadi. Tieši tehno mūzika kļuva par emociju un noskaņas izpausmes veidu daudziem, arī Paulam. Tobrīd tas bija Vācijas atkalapvienošanās skaņu celiņš. 1992. gadā, kopā ar draugu Sašu Funki (Sascha Funke), Pauls sāka darboties kā dīdžejs vietējos jauniešu klubos.

Lai arī drīz vien Kalkbreners un Funke kļuva gana pieprasīti Berlīnes stīlīgāko klubu dīdžeji, Paulam radās vēlme spert nākamo soli – radīt pašam savu mūziku.

1999. gadā nāca klajā pirmās Kalkbrenera kompozīcijas. Atšķirībā no tā laika tradicionāli monotonā un drūmā tehno, viņa sacerējumi bija daudz melodiskāki, piepildīti ar siltumu un gaišumu. Vienlaikus tie joprojām ir tik piesātināti ar enerģiju, ka spēj aiznest klausītāju prom no ikdienas rutīnas un ļauj sajust mākslas klātesamību, ekstāzi, cerību un mīlestību.

2016 .gadā Eiropas populārākajā deju mūzikas festivālā "Tomorrowland" Pauls Kalkbreners bija pirmais tehno mūzikas pārstāvis, kas kāpis uz festivāla galvenās skatuves un pārliecinoši atgriezās tur arī nākamajā gadā.

Jaunākais albums "Parts Of Life", kas nāca klajā šī gada maijā, ir Paulu raksturojošs un dziļi personisks albums ar nepārprotamu un dramatisku tehno skaņas iemiesojumu. Šis ieraksts nācis klajā vairāk nekā 10 gadus pēc Paula dubultplatīna statusu ieguvušā minialbuma "Berlin Calling" un pēc paša mākslinieka teiktā, esot: "[..] vispersoniskākais un atklātākais sacerējums", ko viņš līdz šim radījis.

Par savām koncertuzstāšanām, kādu arī mums būs iespēja piedzīvot 17. janvārī, Pauls Kalkbreners atklāj: "Katru reizi uzstājoties, es būtībā aranžēju savas dziesmas no jauna. Tas salīdzināms ar mirkli pirms ieraksta sākuma, kad viss ir sagatavots. Atrodoties uz skatuves, es aranžēju dziesmas visos to elementos dzīvajā. Tāpēc mani seti nekad nevar būt vienādi, pat ja spēlēju vienu un to pašu dziesmu secību vairākkārt."

Sākot no 12. septembra, biļetes būs pieejamas visās "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.