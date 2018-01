Otrdien, 17. aprīlī, pulksten 19.00, Rīgas Kongresu namā ar koncertprogrammu "Oscar Music Awards" un šovu pirmo reizi Latvijā uzstāsies orķestris "Lords of The Sound", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

No klasiskiem orķestru priekšnesumiem šis koncerts atšķirsies ar to, ka piedāvās ne tikai instrumentālo un vokālo sniegumu, bet arī vizuālo priekšnesumu – video projekciju un gaismu šovu. Orķestris izpildīs kompozīcijas no oskarotajām un iemīļotajām filmām "Gredzenu pavēlnieks" , "Lubene" "Mulenrūža", "Matrikss", "Titāniks", "Karību jūras pirāti", "Avatars", "Piektais elements" u. c., turklāt viss uzvedums veidots kā "Oskaru" balvu pasniegšanas ceremonija.

Iedvesmu orķestra nosaukumam mākslinieki guvuši tieši no populārās triloģijas "The Lord of The Rings" jeb "Gredzenu pavēlnieka". Mūziķi apgalvo, ka apvienības nosaukums tiešā veidā sasaucas ar repertuāru un vienlaikus ir arī savdabīgs izaicinājums pašiem, jo šādu "paziņojumu" jāattaisno ar sniegumu.

Kopējais koncerta ilgums – divas stundas.

Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.