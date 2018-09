Ar koncertu savā jaunākajā turnejā "Jubilee Road Tour" 2019. gada 29. janvārī Latvijā atgriezīsies superhita "Another Love" autors, prestižās "Brit Awards" ieguvējs un viens no mūsdienu populārākajiem un pieprasītākajiem jaunajiem dziesminiekiem Toms Odels, por-tālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "FBI" un "Positivus Music".

Toma Odela karjeras pirmsākumi meklējami 2012. gadā, kad klajā nāca viņa dziesma "Another Love", kas uzreiz iekaroja Lielbritānijas pārdotāko singlu Top 10, kā arī dažus mēnešus vēlāk nodrošināja mūziķim vietu "BBC Sound of 2013" sarakstā. Turpinot panākumu sēriju, 2013. gada vasarā dienasgaismu ieraudzīja mūziķa debijas albums "Long Way Down", kas uzreiz kļuva par pārdotāko Lielbritānijā un ieguva platīna albuma statusu, savukārt pats mākslinieks saņēma prestižo "BRIT Award" balvu.

Neskatoties uz ātri gūtajiem panākumiem, mūziķis turpināja aktīvu darbu studijā un jau 2014. gada nogalē ierakstīja savu versiju par "The Beatles" dziesmu "Real Love", kas kļuva par vienu no pieprasītākajiem singliem Ziemassvētku sezonā Lielbritānijā. Tam sekoja aktīva koncertturneja un albums "Wrong Crowd", kas iznāca 2016. gada vasarā, kas ierindojās otrajā vietā Lielbritānijas Top 40.

Pašlaik 27 gadus vecais mūziķis aktīvi strādā pie sava trešā studijas albuma "Jubilee Road", kas pie klausītājiem nonāks jau 12. oktobrī. Ieraksta pirmie vēstneši "Jubilee Road" un "If You Wanna Love Somebody" jau izpelnījušies ievērojamu klausītāju un kritiķu ievērību.

Biļetes uz Toma Odela koncertu "Palladium Rīga" 2019. gada 29. janvārī publiskajā tirdzniecībā būs pieejamas jau no ceturtdienas, 6. septembra pulksten 10.00.