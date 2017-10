23. novembrī Berģu Kultūras namā un 24. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs uzstāsies velsiešu pianiste, dziedātāja un dziesmu autore Džudita Ouena (Judith Owen), portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāji.

Latvijā māksliniece koncertēs albuma "Somebody's Child" tūres ietvaros. 2016. gadā laikraksts "The Sunday Times Culture UK" šo albumu nodēvēja par "vienu no 100 labākajiem 2016. gada albumiem", un tādas pašas domas bija arī laikrakstam "The Independent". Savukārt Dānijas "The Rolling Stones" par albumu "Somebody's Child" sacīja: "Labākais albums, kuru Džonija Mičela nepaguva uzrakstīt."

Dž. Ouenas dziesmās savijušies džežs, folks, souls, arī roks un popmūzika, bet viņas daiļradi kopumā raksturo dziesminieku žanra tradīcijās sakņots stāstnieces talants, kas viņas sacerējumus padara par muzikālām novelēm, kas komentē mūsdienu sabiedrības norises.

Līdz šim Džudita Ouena izdevusi 10 albumus un vienu labāko dziesmu izlasi. Jaunākais albums "Somebody's Child" ir Ouenas stilistiskās daudzveidības kulminācija.

Džuditas talantu augstu novērtējuši ne vien daudzu valstu klausītāji un mūzikas kritiķi, bet arī radošie sabiedrotie: džeza dīva Kasandra Vilsone, blūzmenis Kebs Mo, folkroka leģenda Ričards Tompsons un citi prominenti mūziķi. Dziedātājas ierakstos piedalās augstākā līmeņa instrumentālisti, piemēram, basģitārists Lelands Sklars, kurš spēlējis Reja Čārlza, Nīla Daimonda un Fila Kolinsa ierakstos.

2016. un 2017. gadā Džudita ir arī Braiena Ferija koncertu iesildītāja ASV, Kanādā, Austrālijā un Eiropā. Abu muzikālās simpātijas ilgst jau vairākus gadus, un Ouenas albumā "Somebody's Child" dzirdama arī Ferija jaunības grupas "Roxy Music" klasiskā hita "More Than This" kaverversija.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.