Marta nogalē Rīgā un Ogrē viesosies pasaulslavenās Ītonas koledžas zēnu un jauniešu koris (Eton College Chapel Choir) no Apvienotās Karalistes, portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāju pārstāvji.

Ričards Morisons (Richard Morrison) laikrakstā "The Times" par šo kori raksta: "Izcili labs skolēnu koris ar 50 balsu spēku, brīnišķīgi sabalansēts, inteliģents, kaismīgs un aizrautīgs." Koledžas mūzikas direktors un baznīcas kora vadītājs ir Tims Džonsons (Tim Johnson). Pēc senas tradīcijas šo posteni sauc par reģentu – viņš pārrauga arī koledžas simfonisko orķestri un gādā par mūzikas izglītību Ītonas koledžā.

Īpašas virsotnes pēdējo gadu laikā ir lielu vokāli simfonisku skaņdarbu iestudēšana sadarbībā ar citiem kolektīviem. Šādi monumentāldarbi ir, piemēram, Johana Sebastiana Baha "Jāņa pasija" kopā ar "Senās mūzikas akadēmiju", kā arī Gustava Mālera astotā simfonija Lorina Māzela vadībā.

Ar Ītonas koledžas zēnu kori jau ilgus gadus kopā strādā ievērojamais angļu ērģelnieks Deivids Guds (David Goode). Pats būdams Ītonas absolvents, viņš guvis atzinību un balvas starptautiskos konkursos un regulāri piedalās Apvienotās Karalistes mūzikas dzīvē, tostarp pazīstamajos koncertos "BBC Promenāde".

Ītonas koledžas kora uzstāšanās notiks:

Rīgas Sv. Jāņa baznīcā sestdien, 24. martā, pulksten 18.00 koncertā kopā ar ērģelnieku Deividu Gudu (ieeja bez maksas);

Rīgas Domā svētdien, 25. martā, pulksten 12.00 dievkalpojuma ietvaros;

Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē pirmdien, 25. martā, pulksten 18.00 (ieeja bez maksas);

Rīgas Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā trešdien, 28. martā, pulksten 13.00 pusdienlaika koncertā kopā ar ērģelnieku Deividu Gudu (ieeja bez maksas).

Ītonas koledža ir visa pasaulē labi zināma privāta mācību iestāde zēniem un jaunekļiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem – nozīmīgs un vienlaikus vēsturisks paraugs nedaudzajām šāda tipa skolām. Tā dibināta 1440. gadā un devusi Apvienotajai Karalistei 19 premjerministrus, arī prinči Viljams un Harijs ir Ītonas absolventi. Ītonas koledžas mūzikas nodaļā bez kora ir arī simfoniskais orķestris, audzēkņi var vingrināties uz astoņām stabuļu ērģelēm, koledžā ir arī sava skaņu ierakstu studija. Koris daudz ceļo pa pasauli – no Polijas un Čehijas līdz Itālijai un Spānijai, no ASV un Dienvidāfrikas līdz Ķīnai un Japānai.

Ieeja visos koncertos ir bez maksas.