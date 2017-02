Šā gada 19. martā Latvijas 1. rokkafejnīcā – Reiterna namā pirmo reizi notiks koncerts, kas aizsāks jaunu pasākumu sēriju – "Džeza un blūza svētdienas" jeb "Jazz and Blues at Rock Cafe", portālu "Delfi" informē kluba pārstāvji.

Pirmajā koncertā katrs ar savu pavadošo sastāvu uzstāsies talantīgi igauņu un latviešu mākslinieki – Jāks Soārs (Jaak Sooäär) un Vilnis Kundrāts, kuri savulaik sadarbojušies projektā "Rillin Jazz" (nosaukums veidots no vārdu "Rīga" un "Tallina" savienojuma).

Viens no labākajiem igauņu džeza ģitāristiem Jāks Soārs muzicēs kopā ar basģitāristu Raulu Vaiglu un bundzinieku Tanelu Rubenu. Trio jaunākajā koncertprogrammā iekļautas ne tikai oriģinālkompozīcijas, bet arī astoņdesmito gadu pophitu apdares. Turklāt džeza un šim žanram pietuvinātā manierē pārveidoti gan rietumu, gan padomju hiti, kas padara šo programmu krietni atšķirīgu no citu Eiropas kolektīvu muzikālā piedāvājuma.

Soārs kopā ar Vaiglu un Rubenu spēlē kopā jau kopš deviņdesmito gadu beigām un līdz šim trio laidis klajā trīs albumus: "No99 Jazzklubis" (2007), "Tuljak" (2010) un "1980" (2015). Šis sastāvs mēdz koncertēt ļoti daudz un jau priecējis skatītājus ne tikai Igaunijā, bet arī Lietuvā, Krievijā, Azerbaidžānā, Polijā, Čehijā, Austrijā, Itālijā, Beļģijā un Lielbritānijā.

Jāks Soārs ir arī Tallinas Mūzikas akadēmijas Džeza nodaļas vadītājs un mēdz uzstāties kopā ar dažādu valstu mūziķu sastāviem. Kā spilgtus piemērus var minēt apvienības "Kruglov/Sooäär Quartet", "Sooäär/Yaralyan/Ounaskari" un "Heavy Beauty". Dažādos projektos viņš sastrādājies arī ar amerikāņu saksofonistiem Džo Lovano (Joe Lovano) un Deivu Lībmanu (Dave Liebman), amerikāņu bundzinieku Vilu Kalhūnu (Will Calhoun), amerikāņu trombonistu Reju Andersonu (Ray Anderson), vācu trombonistu Koniju Baueru (Conny Bauer), nīderlandiešu bundzinieku Hanu Beninku (Han Bennink), zviedru basistu Andersu Jorminu (Anders Jormin) un vēl citiem.

Trio basģitārists Rauls Vaigla ilgus gadus spēlējis kopā ar džezroka grupām "Radar" un "V.S.P. Project" un Somijā izdevis soloalbumu. Viņš ir arī viens no igauņu kulta rokgrupas "Ultima Thule" dibinātājiem. Tanels Rubens ir viens no igauņu aizņemtākajiem bundziniekiem, kurš uzstājas kopā ar labi zināmiem mūziķiem no daudzām valstīm.

Savukārt Vilnis Kundrāts ir viens no neparastākajiem pašmāju saksofonistiem un komponistiem. Viņš kopš astoņdesmito gadu beigām uzstājies kopā ar dažādiem sastāviem un Vilni mēdz dēvēt par latviešu džeza mistiķi. Kundrāta džeza kvartetā muzicē Oskars Račevskis (klavieres), Zigis Žukovskis (bass) un ar sitaminstrumentiem pievienojas gan Jānis Jaunalksnis, gan Artis Orubs. Mūziķus vieno kopēja interese par 20. gadsimta 40.-70. gadu klasisko amerikāņu džezu – svinga, bopa un latīņamerikāņu mūzikas stiliem. Viļņa Kundrāta saksofona tonis atgādina old school skanējumu – no sulīga subtoņa līdz ekspresīvai skaņai ar īpašu vibrato. Tā asociējas ar amerikāņu meistaru Bena Vebstera (Ben Webster) un Stena Geca (Stan Getz) daiļradi.

Oskars Račevskis klavierspēlē koncentrējas uz bopam raksturīgām lineārām improvizācijām ar smalki izveidotām melodiskām niansēm un daudzveidīgu attīstību. Zigim Žukovskim raksturīga delikāta spēles maniere, ar īpašu instrumenta tembru un smalku ansambļa izjūtu. Savukārt Jānim Jaunalksnim sevišķi padodas svinga pulss, radot ekspresīvas akcentu sērijas. Koncertā kvartets izpildīs Djūka Ellingtona (Duke Ellington), Čārlija Pārkera (Charlie Parker), Teloniosa Monka (Thelonious Monk), Antonio Karlosa Žobima (Antonio Carlos Jobim) u.c. komponistu skaņdarbus.

Pasākumu sērija "Džeza un blūza svētdienas" turpināsies 30. aprīlī, kad uz Latvijas 1. rokkafejnīcas skatuves kāps labākais igauņu blūza ģitārists Andress Rūts (Andres Roots) kopā ar bundzinieku Raulu Terepu, kā arī pašmāju blūza leģenda Jānis Vanadziņš ar grupas "Mozambika" jauno sastāvu.

Koncertsērijas organizētājs Pēteris Selga uzsver: "Rokkafejnīca ir vieta ar izcili aprīkotu skatuvi un spēj radīt neikdienišķu atmosfēru, tādu kā "ārpus laika esamību", tādēļ tās viesi ir pelnījuši arī īpašus svētdienas muzikālās atpūtas koncertus."

Koncertu sākums Latvijas 1. rokkafejnīcā 19. martā un 30. aprīlī plkst 18.00. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Galdiņu rezervēšana – banketi@rockcafe.lv vai 26678555.