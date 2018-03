Piektdienas vakarā svinības uz galvenās skatuves iesāksies ar grupas "Inokentijs Mārpls" koncertu, kam sekos alternatīvā roka grupa no Igaunijas "Asylum". Pirmās dienas turpinājumā uz galvenās skatuves dēļiem svinību viesu izturību pārbaudīs "Atis Ieviņš & The Rock Brothers".

Otrās dienas dzīvās mūzikas programmu atklās salīdzinoši jaunā latviešu grupa "Sudden Lights", kas jau guvusi zināmus panākumus un atpazīstamību, kam apliecinājums ir viņu debijas albums "Priekšpilsētas", kas klajā nāca pērnā gada rudenī, kā arī iekļūšana Eirovīzijas atlases konkursa "Supernova" finālā.

Svinību kulminācija gaidāma sestdien pulksten 22, kad uz Latvijas 1. Rokkafejnīcas galvenās skatuves kāps īpašie viesi "Astro'n'out".

Grupa "Astro'n'out" sevi pierādījusi uz Latvijas skatuves jau 15 gadu garumā un dzīvo mūzikā ar Raiņa citāta – "Pastāvēs, kas mainīsies" – pieeju. Ceļojums no vienkārša ģitārrokgrupas skanējuma līdz mūsdienīgi elektroniskai konceptmūzikai. "Astro'n'out" vienmēr bijuši atvērti radošiem meklējumiem, tomēr cauri gadiem, nav zaudējuši savu rokrakstu.

Piecu studijas albumu garumā radīti vairāki radio singli – "Tici Sev", "Gravitātei, nē", "Turies", "Daļa Rīgas", "Spoguļoties", "Satiksimies, tiksimies" un daudzi citi, kas skatītājus neatstāj vienaldzīgus lielākajos Latvijas festivālos, pilsētsvētkos un koncertzālēs. "Astro'n'out" ir saņēmuši Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas nomināciju par katru līdz šim izdoto albumu.

Lai arī sastāvs piedzīvojis pārmaiņas, nu jau ilgstoši grupas kodols ir nemainīgs – Māra Upmane-Holšteine (balss), Juris Kalnišs (ģitāra, elektronikas), Mārtiņš Elerts (ģitāra, elektronikas), Mārtiņš Miļevskis (bungas, ritma instrumenti) un Toms Poišs (bass) koncertsastāvā.

Latvijas 1. Rokkafejnīcas dzimšanas dienas svinību koncertā grupa sola gan pazīstamus hitus – "Daļa Rīgas", "Tici sev" un citus, kā arī jaunākā studiju albuma "Urda" skaņdarbus.

Pēc "Astro'n'out" koncerta par spožu ballīti līdz pat rīta gaismai sola parūpēties apvienība "Flame & The Rolltones".

Aicināts komentēt "roķenes" sesto gadu Reiterna namā, viens no Latvijas 1. Rokkafejnīcas saimniekiem Raivo Mediņš neslēpj prieku, ka arī aizvadītajā gadā izdevies turpināt attīstīt pašos pirmsākumos izvirzīto mērķi – radīt vietu, kurā dzīvo dzīvā mūzika. "Komandas vārdā varu apgalvot – esam gandarīti un priecājamies, ka ceļu uz "Latvijas 1. Rokkafejnīcu" atrod arvien jauni un jauni mūziķi, kā arī spilgti muzikāli notikumi," stāsta Raivo Mediņš. "Kā vienu no lielākajiem aizvadītā gada jaunumiem noteikti vēlos izcelt pasākumu sēriju "Džeza un blūza svētdienas", kas regulāri pulcē ļoti spēcīgus šī žanra pārstāvjus no dažādām valstīm."

Arī runājot par nākotnes iecerēm, Raivo Mediņš pārliecinoši apgalvo, ka Latvijas 1. Rokkafejnīcas ceļš turpinās būt muzikāls. "Virkne projektu ir realizēts, dažādas ieceres ir padomā, bet noteikti varu apgalvot, ka šī ir un būs vieta, kurā skan un skanēs dzīvā mūzika. Tā mēs savulaik to iecerējām, aizvadītie gadi apliecinājuši, ka cilvēki to novērtē, tāpēc neredzu nevienu jēdzīgu iemeslu tajā kaut ko mainīt," saka Raivo Mediņš.

Svinību pirmajā dienā ieeja Reiterna namā būs par brīvu, bet biļetes uz sestdienas koncertiem iespējams iegādāties Latvijas 1. Rokkafejnīcā, kā arī "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.