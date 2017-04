"Mūzikas pazinēji Latvijā piekritīs, ka ikviens no šiem māksliniekiem varētu spīdēt jebkurā augstvērtīgā džeza festivālā pasaulē. Klausītāji Uzbekistānā Latvijas māksliniekus uzņēma ārkārtīgi pozitīvi, visos koncertos dzīvi sekoja līdzi izpildījumam, neskopojās ar aplausiem un ovācijām," pauž Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Uzbekistānas Republikā Edgars Bondars.

"Uzbekistānas skatītājus tradicionāli valdzina spilgtas krāsas mākslā, dzīvīgas un ritmiskas kompozīcijas mūzikā, tomēr arī latviešu mentalitātei tik tuvās melodijas kā tautasdziesma "Tumša nakte, zaļa zāle" vai Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis" tiek noklausītas ar lielu uzmanību un uztvertas siltiem aplausiem. Šeit ļoti labi pazīst un augsti vērtē Maestro Raimonda Paula daiļradi, Laimu Vaikuli, arī Igo, kurš dažus gadus atpakaļ ir dziedājis Taškentas publikai," stāsta Bondars.

"Uzbekistānas publikai izvēlējos ugunīgāko no sava repertuāra, kas atbilst skatītāju karstasinīgajai dabai – Argentīnas tango un spāņu ritmus. Šīs uzstāšanās bija arī unikāla pieredze, jo pirmo reizi biju uz skatuves kopā ar jau zināmo ģitāristu trio, kas ikdienā spēlē dažādos sastāvos un apvienojas vien retos gadījumos," iespaidos dalās Aija Vītoliņa. "Ar katru no mūziķiem jau agrāk biju spēlējusi kaut ko no sava iemīļotā ladino repertuāra, un tāpēc priecājos, ka arī puišiem bija ideja koncertos spēlēt tieši šīs dziesmas. Ņēmām vērā to, ka Uzbekistānā ļoti populāra un iemīļota ir arī maestro Raimonda Paula daiļrade un īpaši sagatavojām arī pāris komponista dziesmas. Braucot uz šo zemi īsti nezināju, ko gaidīt, nebija nekādu priekšstatu, tāpēc arī braucu ar atvērtām acīm un sirdi. Cilvēki tur ir ļoti sirsnīgi un mūziku mīloši. Ļoti novērtēju vietējos ēdienus, kā arī uz katra soļa jūtamas stipru tradīciju un vēstures klātbūtne. Uzbekistānas publika ir ļoti krāšņa - tā ļoti kaislīgi līdzpārdzīvo. Ja kaut kas patīk, tad šīs emocijas viņi neslēpj un atbild mūzikai ar skaļām ovācijām un ziedu klēpjiem. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka mūzikas valodu saprot ikviens jebkurā vietā!"

Starptautisko džeza festivālu Uzbekistānā jau trešo gadu pēc kārtas organizē UNESCO Taškentas birojs sadarbībā ar Uzbekistānas Valsts konservatoriju, Kultūras ministriju un dažādu valstu vēstniecībām, pulcējot vietējos un starptautiskos māksliniekus. Festivālā līdz pat 30. aprīlim notiks Vācijas, Indijas, Indonēzijas, Turcijas, Šveices un Čehijas džeza mūziķu koncerti. Latvijas vēstniecība uzbeku klausītājiem augstas kvalitātes džezu piedāvājusi arī iepriekšējos gados. 2015. gadā festivālā notika Riharda Zaļupes un "Xylem Trio" koncerts, bet pērn Taškentā un Samarkandā uzstājās Latvijas Radio Bigbends ar Intaru Busuli un Kristīni Prauliņu.

Ārpus festivāla mākslas un mūzikas cienītājus Uzbekistānā vēstniecība ir lutinājusi ar vokālās grupas "Latvian Voices", Londonas filharmoniskā orķestra vadošās čellistes Kristīnes Blaumanes un pianistes Katjas Apekiševas, Rīgas saksofonu kvarteta, grupas "Iļģi", klavesīnistes Ainas Kalnciemas, kontrtenora Sergeja Jēgera koncertiem, mākslinieka Valda Buša un tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstādēm, bet 2016. gada Neatkarības dienas pieņemšanā vēstniecības viesi ar lielu atsaucību uzņēma "Latvian Blues Band" uzstāšanos.