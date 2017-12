Latvijas Nacionālās operas (LNO) Beletāžas zālē 16. decembrī pulksten 15.00 notiks kamer-mūzikas koncerts "Kaislība un drāma", portālu "Delfi" informē LNO pārstāve Irbe Treile.

Koncertā piedalīsies Laura Grecka (mecosoprāns), Guna Lallo (flauta), Lelde Tīrele (klavieres), Jekaterina Suvorova (arfa), Ligita Spūle (flauta) un Ivars Bezrpozvanovs (čells). Koncertu vadīs Liene Jakovļeva.

Koncertā skanēs Gaetāno Doniceti, Franča Doplera, Fransuā Borna, Morisa Ravēla, Lučāno Berio, Manuela de Faljas un Astora Pjacollas mūzika.

"Kuram gan ir sveša Kaislība? Tā padara mūs trakus, iedvesmo, ceļ spārnos vai gluži pretēji – salauž, iznīcina un bez žēlastības triec bezdibeņos. Tā valda šai pasaulē. Pār mums cilvēkiem. Visiem – stipriem un vājiem. Bet vai vienmēr Kaislībai seko Drāma? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, sadzirdētu, sajustu un izdzīvotu šīs sajūtas fenomenu dažādu komponistu kamermūzikā, aicinām jūs uz koncertu "Kaislība un drāma". Programmā iekļautie skaņdarbi ļaus klausītājam ieraudzīt, cik dažādos veidos komponisti runā par kaislības fenomenu. Morisa Ravēla, Manuela de Faljas un Lučāno Berio vokālie cikli uzburs kaislību ainas dažādu tautu folklorā un liks pārliecināties, ka šī tematika ir nodarbinājusi cilvēku prātus jau kopš pašiem cilvēces pirmsākumiem. Savukārt Gaetāno Doniceti, Fransuā Borna un Franča Doplera skaņdarbu virtuozajās flautas pasāžās sadzirdēsim opermūzikas motīvus: gandrīz katram klausītājam tik ļoti pazīstamās melodijas no Žorža Bizē operas "Karmena" un Džuzepes Verdi operas "Rigoleto". Koncertu noslēgs argentīniešu izcelsmes komponista Astora Pjacollas ugunīgais tango "Es esmu Marija" no tango operas "Marija no Buenosairesas"," stāsta koncerta idejas autore Guna Lallo.

Koncerts iekļauts Latvijas Nacionālās operas un baleta programmā "Opera tuvplānā". Šis projekts skatītājiem piedāvā iepazīt operas un baleta mākslu citos rakursos un vienlaikus – ļoti personiski. "Opera tuvplānā" ietver dažādus notikumus, izglītojošas izrādes, kamermūzikas koncertus, lekcijas operas pazinējiem un mīlētājiem, kā arī pasākumus bērniem un jauniešiem.

Biļetes nopērkamas Latvijas Nacionālās operas un "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.