Jānis Steprāns ir džeza saksofonists, komponists un pedagogs, viens no ievērojamākajiem ārzemju latviešu džeza mūziķiem. Steprāns ir dzimis Monreālā, Kanādā; ieskaņojis vairāk nekā 10 mūzikas albumus un piedalījies vairākos Kanādas Radio ierakstos. Koncertējis kopā ar Monreālas Simfonisko orķestri, leģendāro Kaunta Beizija (Count Basie) orķestri, kā arī ar mūsdienu improvizācijas džeza pamatlicēju Diziju Gilespiju (Dizzy Gillespie), džeza dīvu Aretu Frenklinu (Aretha Franklin), saksofonistu Pakito D'Riveru.

Viņš muzicējis arī ar pasaulslaveno trompetistu, sešu "Grammy" balvu ieguvēju – Rendiju Brekeru (Randy Brecker), kurš par Latvijas Radio bigbendu ir teicis: "Šie mūziķi ir vienā līmenī ar jebkuru citu šīs planētas bigbendu! Katra no sekcijām spēlēja un skanēja lieliski, svingojoša ritma sekcija un efektīvas solo partijas, neviena vāja punkta!"

Jānis Steprāns ir arī asociētais profesors Lavālas Universitātē Kvebekā, Kanādā.

"Steprāna melodijas ir gan tiešas, gan vienlaicīgi intriģējošas – to pašu var teikt arī par viņa enerģiskajām improvizācijām," raksta izdevums "Ottawacitizen"

Koncertā Jānis Steprāns uzstāsies gan kopā ar bigbenda ritma grupu, gan visu lielo sastāvu, izpildot savas kompozīcijas "One For Vedady", ''Un Autre Orignal" un citas, kas stilistiski izskanēs izteiktā modern jazz skanējumā. Īpaši atzīmējams viņa aranžējums Stīvija Vondera (Stevie Wonder) "My Cherie Amour" bigbendam, ko arī būs iespēja dzirdēt šī festivāla "Saxophonia" koncertā.

Biļetes uz šo un citiem "Saxophonia" koncertiem nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.