Diriģents Kaspars Putniņš par programmu saka: "Šī koncerta titulopuss ir Tošio Hosokavas "Lotosa zieds", kas stāsta par neiespējamajām mīlestības attiecībām. Šūmaņa un Hosokavas ass ir koncertprogrammas centrā."

Britu ievērojamais skaņradis Džonatans Hārvijs savā daiļradē veiksmīgi apvienojis abu – Rietumu un Austrumu – kultūru reliģiskās iezīmes, un viņa darbus caurauž līdzsvarots miers, gudrība un skaistums. Koncertā dzirdēsim viņa skaņdarbu "The Forms of Emptiness" jauktam korim.

Mūsdienu ķīniešu komponista Guo Vendzjina skaņu raksts opusā "The Echoes of Heaven and Earth" cieši saaudzis ar tradicionālās mūzikas izteiksmi un atbalso budistu oriģināltekstu rindas. Savukārt japānis Tošio Hosokava savu "Lotosa ziedu" veltījis vācu romantiķim Robertam Šūmanim, kurš savulaik pats vairākkārt skaņu valodā tulkojis Heinriha Heines dzejoli "Die Lotosblume". Ja šo mīlas lirikas caurstrāvoto Heines tekstu aplūko caur Austrumu kultūrvēsturisko prizmu, tā nozīme iegūst plašāku dimensiju.

"Budisma mācība atklāj, ka lotosa zieds simbolizē transcendentālo, kas atrodas aiz garīgās, empīriskas pasaules robežām. Ne velti Buda tiek atveidots sēžam uz lotosa zieda. Lotoss saknes dzen smagnējā, mitrā augsnē, spēkā pieņemas, cauraugot ūdeni un ziedu vērš pret debesīm. Bet naksnīgajā mēnessgaismā trauslā zieda pumpurs atgādina lūgšanā sakļautas plaukstas", sacījis Tošio Hosokava.

Koncerta solisti – sitaminstrumentālisti Mikus Bāliņš un Ivo Krūskops.

