21. jūlija vakarā festivāla norises centrālajā vietā Berlioza operā Le Corum izskanēs Leo Delība opera "Kasija", kuru Latvijas klausītājiem būs iespējams dzirdēt Latvijas Radio 3 "Klasika" tiešraidē pulksten 21. Savukārt 23. jūlija un 25. jūlija vakarā Latvijas Radio koris klausītājus priecēs koncertos, kuri notiks greznākajos Francijas dievnamos – Monpeljē un Kahoras katedrālēs.

Leģendārā komponista, producenta un režisora Renē Kērninga dibinātais Francijas Radio festivāls Monpeljē notiek kopš 1985. gada. Jau no festivāla pirmsākumiem tā programma tradicionāli ir piesātināta ar vairāk nekā simts dažādiem operas un džeza mūzikai veltītiem notikumiem, tostarp operas uzvedumiem, simfonsikās mūzikas koncertiem, kamermūziku, filmu programmu, lekcijām un diskusijām. Festivāls, ar vairāk kā 30 gadu senām muzikālām tradīcijām, ik gadu pulcē arī jaunos pasaules talantus, iekļaujot programmā jauno mākslinieku priekšnesumus.

Francijas Radio un Monpeljē reģiona rīkotais festivāls ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas vasaras mūzikas festivāliem un Latvijas Radio koris tajā ir gaidīts viesis jau vairāk nekā 25 gadus. To spilgti apliecina arī Latvijas Radio kora dziedātāja Egila Jākobsona pieredze, jo "brīdī, kad no skatuves piesaka Latvijas Radio kori, ovācijas vienmēr ir lielas un īpaši korim veltītas. Tas patiesi ir liels gandarījums!"

Sigvards Kļava ar lepnumu uzsver, ka "slavenais Monpeljē festivāls uzauga kopā ar Latvijas Radio kori. Mēs bijām vieni no pirmajiem kolektīviem, kuri uzsāka regulāras attiecības ar festivālu laikā, kad festivāls tikai dzima. Mums bija tā laime būt uzaicinātiem, mēs esam vēstures liecinieki un arī vieni no šī festivāla veidotājiem, kas vēl šodien turpina baudīt sadarbību."

23. jūlija vakarā Latvijas valsts simtgades svinību zīmē būs dzirdama koncertprogramma "Baltijas skaņa", un Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā piepildīs monumentālās 14. gadsimta gotikas pērles - Monpeljē katedrāles velves. Koncertprogrammā izskanēs Pētera Vaska, Ērika Ēsenvalda, Arvo Perta un citu skaņražu opusi. Turpinot Latvijas valsts simtgades svinību ceļu, Francijas koncerttūres izskaņā Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļava vadībā 25. jūlija vakarā viesosies gleznainajā Kahoras provincē, kur izskanēs Baltijas skaņu audekliem vītā koncertprogramma "Baltijas skaņa".

Francijas Radio festivāls Monpeljē šogad norisināsies no 9. līdz 27. jūlijam.