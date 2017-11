Tas kļuvis iespējams, pateicoties balvas sadarbības partnerim "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", kas nodrošinās arī tiešraides no koncertiem Latvijas Radio 1. studijā. "Austras balvas" koncertvakari gaidāmi šīs nedēļas ceturtdienā un piektdienā – 16. un 17. novembrī – turklāt 17. novembra pasākums tiks noslēgts ar uzvarētāju paziņošanu.

Pirmajā no koncertvakariem uzstāsies četri no nominantiem – "Himnas", "Oriole", "Satellites LV" un ansamblis "Manta" – savukārt otrajā paredzēti vēl trīs priekšnesumi, ko sniegs ansis, "Astro'n'out" un Elizabete Balčus. Tā kā balvai nominētie albumi pārstāv visai plašu žanru spektru, katrā no koncertiem ko sev tīkamu varēs atrast dažādu žanru cienītāji. Turklāt kopīgi nominantu koncerti nominētajiem mūziķiem dod iespēju aptvert pēc iespējas plašāku auditoriju.

Abi "Austras balvas" koncertvakari tiešraidē būs dzirdami "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", un tos vadīs raidījuma "Pilnīgs vakars" ētera personības Karmena Stepanova un Aleksis Vilciņš. Tāpat būs pieejama arī video tiešraide portālos "LSM.lv" un "Delfi", kas dos iespēju nominantu priekšnesumus pieredzēt jebkuram intersentam.

16. novembra pasākumu klātienē būs iespēja vērot arī ierobežotam skaitam radio klausītāju. Lai iegūtu iespēju tajā nokļūt, koncerta oficiālajā Facebook pasākumā ir jāatzīmējas kā apmeklētājam.

Šī gada "Austras balvas" ieguvējs pievienosies iepriekšējo gados uzvarētājiem Alisei Jostei, kas balvu ieguva par albumu "Hardships Are Ships" un grupai "Rīgas Modes", kuru albums "Fantastiski" triumfēja pagājušajā gadā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai nominēti desmit albumi:

ansis – "Balzams"

Astro'n'out – "Urda"

"Auļi un Tautumeitas" – "Lai māsiņa rotājas"

Elizabete Balčus – "Conarium"

"Himnas" – "Manuskripts"

"Manta" – "Karaliene Anna"

"Oriole" – "The Mushroom Music Vol. 4"

"Satellites LV" – "Varavīksnes gala"

Sniedze Prauliņa – "Inkrustācija"

Stanislav Yudin & Asnate Rancane – "Op.2"

"Austras balvas" žūrijā šogad darbojas tās dibinātāji Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns, kā arī virkne Latvijas mūzikas industrijas profesionāļu – laikraksta "Diena" mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" ētera personības Toms Grēviņš, Artis Volfs un Karmena Stepanova, "Radio 7" dibinātājs un dīdžejs Egons Reiters, "Positivus" festivāla organizators Ģirts Majors, mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis, "Radio NABA" ētera personība Atis Žagars, "Music Export Latvia" izpilddirektore Agnese Cimuška, portāla "Delfi" kultūras redaktore Nora Rieksta-Ķenģe, mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, portāla "Satori" redaktors Ilmārs Šlāpins un pagājušā gada uzvarētāji - grupa "Rīgas Modes". Tāpat žūrijai atkal pieaicināti arī ārzemju pārstāvji – Igaunijas sabiedriskās radiostacijas "Raadio 2" dīdžejs Eriks Morna, laikraksta "Lietuvos Rytas" mūzikas žurnālists Ramūnas Žilnis, kā arī Baltkrievijas mūzikas portāla "Experty.by" galvenais redaktors Dmitrijs Bezkorovainijs.

"Austras balvu" organizē mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns. Nominantu koncerti tiek veidoti sadarbībā ar balvas mediju partneri "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv".