12. maijā 11 gadu jubileju svinēs Latvijas vecākais joprojām eksistējošais metālistu klubs "Melnā piektdiena". Vakara galvenie mākslinieki būs poļu death-metal grupa "Vader", portālu "Delfi" informē kluba pārstāvji.

"Vader" Latvijā koncertēs, svinot 34. gadu pastāvēšanu, koncertturnejā "Rise of the Empire". Koncertu iesildīs poļu death metal apvienība "Decapitated" un industrial death metal grupa "Thy Diseas".

Grupa "Vader" dibināta 1983. gadā. Pašos pirmsākumos grupa spēlēja heavy/speed metāla žanrā, vēlāk pārejot uz thrash metal žanru. 2016. gadā rudenī klajā nāca grupas jaunais albums "The Empire". Tajā dzirdams turpinājums 2014. gadā iznākušajam albumam "Tibi Et Igni". Iznākušajā EP "Iron Times" 2016. gadā tika iekļautas desmit dziesmas no topošā albuma "The Empire" un dziesma "Prayer To The God Of War" pieejama arī vinilā.

Ar grupas "Vader" uzstāšanos klubs "Melnā piektdiena" svinēs savu vienpadsmito pastāvēšanas gada dienu. Nosaukumu klubs ieguvis 90. gados un katru reizi 13. datumā svin savu pastāvēšanu ar vietējo grupu koncertu. Kopumā desmit gadu laikā klubā spēlējušas vairāk nekā 500 dažādas grupas un solomākslinieki no visas pasaules. Klubs ir atvērts arī citu žanru mūzikai un kultūras pasākumiem, kā piemēram, teātra izrādēm.

Šoreiz klubs īpaši parūpējas par jubilejas programmu un vēl top papildinājumi. Koncerts sākums plkst: 19.00, klubs atvērts no plkst: 18.00. Ieeja – 12 eiro, biļetes pieejamas ticketshop.lv vietnē.