Latviešu mūziķi Elizabete Balčus un Kriss Noa (Chris Noah) šonedēļ piedalīsies vienā no lielākajām Eiropas mūzikas industrijas konferencēm "Reeperbahn Campus Festival" , kas no 20. līdz 24. septembrim notiek Hamburgā, Vācijā, portālu "Delfi" informē "Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports" izpilddirektore Agnese Cimuška.

Ik gadu viena no lielākajiem Eiropas mūzikas industrijas konferencēm/ festivāliem "Reeperbahn Campus Festival" veic atlasi starp spēcīgākajiem un spilgtākajiem jaunajiem mūziķiem, kuriem dot iespēju uzstāties septembra nogalē Hamburgā.

"Es ļoti priecājos būt daļa no festivāla, kurā koncentrētā veidā var tvert pašu jaunāko un interesantāko mūzikas un mākslas pasaulē. Festivālā uzstāšos ar savu elektro-akustisko performanci, kurā sintezēju elektronisko un akadēmisko mūziku, nozīmīgu lomu dodot frīdžeza flautas improvizācijām un skanošiem dārzeņiem, kurus spēlēju kā sintezatoru. Šopavasar man bija iespēja uzstāties "The Great Escape" festivālā Braitonā, kas nesa daudz jaunu pavērsienu un noderīgu kontaktu manai turpmākajai radošajai darbībai. Ceru arī "Reeperbahn" festivālā sevi labi parādīt, paplašināt savu klausītāju loku un gūt jaunas iespējas un kontaktus," stāsta Elizabete Balčus.

Arī Kriss Noa jūtas pagodināts: "Man ir prieks, ka varu piedalīties šajā festivālā un dalīt skatuvi ar māksliniekiem, kurus vērtēju ļoti augstu to radītās mūzikas dēļ. Arī pašam ir vēlme sevi pierādīt ārpus Latvijas robežām un ir īpašs prieks par to, ka viena no pirmajām ārzemju skatuvēm ir tieši "Reeperbahn Campus Festival".

Mūzikas konference/festivāls notiks jau 12. reizi un piedāvās 800 dažādus notikumus: jaunos māksliniekus, mūzikas izrādes, jaunākās filmas un literatūru, prezentācijas un konferences.

"Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports" sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem rīko abu valstu prezentācijas pasākumu "Meet Music Latvia and Lithuania", kas notiks 22. septembrī klubā "Nochtwashe". Tāpat 21. septembrī "Latvija Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports" sadarbībā ar Ungārijās, Čehijas, Krievijas un Lietuvas kolēģiem organizē Centrālās un Austrumeiropas mūzikas industriju pasākumu "CEEntral Party", kas notiks "The Mad Hatter".