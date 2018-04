Apvienība atklāj, ka jaunās dziesmas ir "negaidītas sekas" viņu nesenajam lēmumam radīt "virtuālās realitātes" tūri. "Mēs visi četri sajutām, ka pēc aptuveni 35 gadiem varētu būt jautri atkal apvienot spēkus un doties uz studiju," grupa raksta savā "Instagram" kontā.

Pagaidām nav izziņots jauno dziesmu klajā laišanas datums, taču viena no tām – "I Still Have Faith In You" ("Man aizvien ir ticība tev") – tiks prezentēta decembrī īpašā BBC un NBC pārraidē.

"Skaņa būs pazīstama, taču arī moderna," jaunās dziesmas zviedru medijam "Aftonbladet" raksturo ABBA pārstāve Gorela Hansera, piebilstot, ka ieraksti studijā noritējuši kā "vecajos labajos laikos".

Hansera gan atklāj, ka grupa neuzstāsies kopā "dzīvajā", gaidāma vienīgi grupas virtuālā koncerttūre, kurā uzstāsies kvarteta hologrammas.

Zviedru popgrupa ABBA dibināta 1972. gadā. Tās sastāvā bija Bjērns Ulveuss, Benijs Andersons, Agneta Feltskuga un Annija Frīda Lingstāde. Pēc uzvaras 1974. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā apvienība pārdevusi 400 miljonus ierakstu visā pasaulē.