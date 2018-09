Pēc koncertiem Rīgā, 13. un 14. oktobrī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 16. oktobrī muzicēs viens no pasaules labākajiem simfoniskajiem kolektīviem – tradīcijām bagātais Leipcigas "Gewandhaus" orķestris sava jaunā mākslinieciskā vadītāja, izcilā diriģenta, vairākkārtēja "Grammy" balvas ieguvēja Andra Nelsona vadībā, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Laba mūzika".

Koncerts norisināsies Latvijas valsts simtgades koncertciklā "Dzimuši Latvijā". Koncertā Piedalīsies starptautiski atzītais soprāns Kristīne Opolais. Programmā – Andra Dzenīša jaundarbs "Māra", dziedājumi no Pētera Čaikovska operām "Jevgeņijs Oņegins", "Opričņiks", "Pīķa dāma" un Gustava Mālera Pirmā simfonija.

"Andris Nelsons un Kristīne Opolais patlaban ir viens no ievērojamākajiem skatuves tandēmiem klasiskās mūzikas pasaulē. Latvijas kultūras vēstnešu lomu viņi veic ar vislielāko atbildību un māksliniecisko atdevi, un šo mūziķu uzstāšanās vienā no akustiski spožākajām Latvijas koncertzālēm valsts jubilejas priekšvakarā ir liels notikums. Savukārt 2015. gadā atvērtajam "Lielajam dzintaram" šis ir, iespējams, nozīmīgākais koncerts, kas līdz šim ticis rīkots šajā namā," raksta koncerta rīkotāji.

Leipcigas "Gewandhaus" orķestris tiek uzskatīts par pasaules vecāko joprojām spēlējošo simfonisko orķestri. 2018. gadā orķestris izsludinājis 275. jubileju, tādējādi norādot, ka par izveidošanas brīdi uzskata 1743. gadu, kad Leipcigas augstmaņi un pilsoņi izveidoja orķestri "Großen Concerte", kurā bija 16 mūziķu – puse profesionāļi, puse studenti. 1781. gadā orķestris apmetās uz dzīvi Gewandhaus jeb "Tērpu namā", kas faktiski bija vadmalas tirgotāju nams. Tā orķestris ieguva leģendāro nosaukumu. Kopš tā laika orķestri vadījuši 20 kapelmeistari; Andris Nelsons, kurš postenī stājās 2018. gada sākumā, ir divdesmit pirmais. Iepriekšējo kapelmeistaru sarakstā ir tādi slaveni vīri kā Fēlikss Mendelszons, Artūrs Nikišs, Vilhelms Furtvenglers, Bruno Valters, Kurts Mazūrs, Herberts Blomštets un Rikardo Šaijī.

Orķestra mājaslapā lasām, ka savos līdzšinējos koncertos Andris Nelsons ar savu muzicēšanu iekritis sirdī gan orķestrantiem, gan publikai: "Viņš satiekas ar cilvēkiem bez aizspriedumiem un paļāvīgi, un tāpat viņš rīkojas ar mūziku – ik brīdis viņa muzicēšanā ir īsts un tiešs. Kā visi diži mūziķi viņš ieliek mūzikā kaut ko no sevis un vienlaikus ļauj mums piedalīties tajā visā."

Leipcigas "Gewandhaus" orķestris bijis daudzu mūsdienās par klasiskiem uzskatītu simfonisko skaņdarbu pirmatskaņotājs, tas regulāri dodas turnejās pa nozīmīgākajām pasaules koncertzālēm kopā ar izcilākajiem mūsdienu solistiem. 2018. gada orķestra koncertturnejā līdzās Londonai, Stokholmai, Maskavai, Pēterburgai un Helsinkiem likta Liepāja, un Latvijai tas ir liels notikums.

Andris Nelsons bija Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents (2003–2007), no 2007. līdz 2015. gadam vadīja Birmingemas SO, kopš 2014. gada viņš ir Bostonas SO mākslinieciskais vadītājs. Nelsons koncertē ar pasaules labākajiem orķestriem, kuru skaitā ir "Berlīnes fiharmoniķi", "Vīnes filharmoniķi", Amsterdamas "Concertgebouw" orķestris un Bavārijas Radio SO. Nelsons diriģē operizrādes Karaliskajā Koventgārdena namā, Baireitas festivālā un citos ietekmīgos namos. Andra Nelsona vadībā tapuši ieskaņojumi divus gadus pēc kārtas ieguva prestižo "Grammy" balvu.

Kristīne Opolais guvusi augstu atzinību ar Florijas Toskas, Čočosanas, Manonas Lesko, Nāras atveidojumu pasaules lielākajos opernamos. Viņa arī regulāri piedalās vokālsimfonisku darbu atskaņojumos. Kristīnes Opolais tuvākajos nākotnes plānos ir "Madama Butterfly" izrādes Vīnes Valsts operā, "Loengrīna" izrādes Londonas Karaliskajā operā un "Bohēma" Tenglvudas festivālā.

Koncerta pirmajā daļā skanēs Andra Dzenīša skaņdarbs "Māra" un Kristīne Opolais trijos dziedājumos no trijām Pētera Čaikovska operām.

Andra Dzenīša jaundarbs "Māra" komponēts pēc divu Andra Nelsona vadīto orķestru – Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas "Gewandhaus" orķestra – pasūtījuma. Andris Dzenītis saka: "Šajā darbā es reflektēju par latviešu zemes, dzīvības un materiālās pasaules dievības Māras izpausmēm gan mitoloģiskā, gan grafiskā veidā, skaņās izstaigājot Māras zīmju līkločus. Gadsimtu gaitā mūsu mitoloģija dzīvesziņā un rituālos ir padzisusi, tomēr tā, manuprāt, joprojām ir pārpilna milzīgas labestības un dzīvības smaržas. Par to vēlos pastāstīt ne tikai mums, bet arī pasaulei. Šī arī ir mana ļoti personiska latviskuma identitātes izpratne mūzikā."

Skaņdarba "Māra" pasaules pirmatskaņojums Andra Nelsona vadībā notiks 2018. gada septembrī Leipcigā. Bostonas atskaņojums gaidāms novembrī.

Kristīne Opolais dziedās Natašas āriju no Pētera Čaikovska operas "Opričņiks" pirmā cēliena, Lizas nemierīgo ariozo no operas "Pīķa dāma" pirmā cēliena un vienu no soprāna balss īpašnieču repertuāra skaistākajām lappusēm – vēstules skatu no operas "Jevgeņijs Oņegins". Trīs atšķirīgas jaunas sievietes, ko vieno vēl īsti neiepazītas mīlestības saviļņojums.

Koncerta otrajā daļā – Gustava Mālera Pirmā simfonija – hrestomātisks, aizraujošs simfonisks lieldarbs, kas rāda gan komponista spēju noaust grandiozu skanisku gobelēnu, gan diriģenta prasmi šo mākslas darbu celt priekšā klausītājiem.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums. Koncertu rīko koncertaģentūra "Laba mūzika" sadarbībā ar biedrību "La buona musica".

