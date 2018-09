Leipcigas 'Gewandhausorchester' – stāsts par vienu no vecākajiem orķestriem pasaulē

Foto: Jens Gerber

"Gewandhausorchester" ir viens no vecākajiem un izcilākajiem orķestriem pasaulē – tas dibināts 1743. gadā, kopā sanākot 16 mūzikas cienītājiem gan no muižnieku, gan vienkāršo strādnieku kārtas un radot koncertu sabiedrību ar nosaukumu "Das Große Concert". 1781. gadā līdz ar pārcelšanos uz pilsētas tekstilizstrādājumu tirdzniecības namu orķestris ieguva jaunu nosaukumu – "Gewandhaus", kas tulkojumā no vācu valodas arī nozīmē tekstilizstrādājumu jeb apģērbu māju.