Divas nedēļas pirms "Positivus" atklāšanas, publicēta visa šā gada festivāla programma, kas trīs dienu garumā uz piecām festivāla skatuvēm piedāvās bagātīgu un daudzveidīgu muzikālo baudījumu.

Visu festivāla programmu var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā "Programma", kā arī mobilajā lietotnē Positivus '17, kas bez maksas pieejama "App Store" un "Google Play" veikalos.

Uz "Positivus" "Lattelecom" skatuves galvenie mākslinieki būs alternatīvā roka leģenda – grupa "Pixies", popmūziķe Ellija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Uz festivāla galvenās skatuves uzstāsies arī "The Lumineers", "Rae Sremmurd", "Maxïmo Park", Hosē Gonzales (José González), Kamasi Vašingtons (Kamasi Washington), "Dzelzs vilks" un "Trad.Attack!".

Uz festivāla otras lielākās – "Nordea" skatuves – varēs redzēt hiphopa leģendu Grandmaster Flash, romantisko britu dziesminieku JP Cooper, dāņu alternatīvā roka apvienību "Mew", kanādiešu grupu "Austra", kā arī "Rhye", "Cigarettes After Sex", Mārgareta Glaspija (Margaret Glaspy), L.A. Salami, Džulija Džeklina (Julia Jacklin), Eska, "Dagamba", "Daddy Was A Milkman", "Get Your Gun", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Baložu pilni pagalmi".

"Palladium" skatuves programma šovasar ir patiesi daudznacionāla: pārgalvīgie "Francobollo" no Lielbritānijas, Ņujorkā bāzētie "Teachers", austrāliete Reičela Klaudio kopā ar Rick Feds no Latvijas, Izraēlas grupa "Bucharest", kā arī pašmāju mākslinieki "Raimonds Tiguls & Moonlight Sound Design", Mesa, "Satellites LV", "Bandmaster", Fakts, Edavārdi, "Singapūras satīns", Kriss Noa (Chris Noah) un "Ezeri". Uz šīs skatuves uzstāsies arī pieci daudzsološi igauņu mākslinieki no "Tallinn Music Week" programmas: "Beyond Beyond", "Okym & Tiiu", Lepatriinu, "Go Away Bird" un Mauno Mesits (Mauno Meesit).

Uz "Electric Room" skatuves pasaules labāko klubu atmosfēru radīs spoža dīdžeju buķete – tur uzstāsies Losandželosā mītošais producents un dīdžejs Kingdom, populārais itāļu dīdžejs Crookers, beļģu producents un dīdžejs Aeroplane, filigrānais MPC sampleru meistars araabMUZIK, kā arī DJ Aspirins vs Toms Grēviņš, DJ Rudd, Noëp, Nightwave, DJ Nova, Niklāvz, RudeLies, Makree un Rīgas DJ Skola: DJ Dubra, DJ Pm2theam, DJ Aspirins.

Priežu ieskautā "Dabas skatuve" Salacgrīvas kāpās pulcēs konceptuālus mūzikas projektus, izteiksmīgus solo māksliniekus, pozitīvi uzlādētu improvizācijas teātri un komiķu stāvizrādes. Šeit sastapsim tādus vārdus kā ģitārists Mārcis Auziņš, jaunā mūziķe Tīna Šipkēvica, izteiksmīgā repere Viņa, viens no vadošajiem jaunās paaudzes džeza ģitāristiem Matīss Čudars, kā arī komponists un pianists Platons Buravickis. Kāpās sanākušos klausītājus priecēs grupas "Tehnikums", "Polifauna", "Mad Ant", "Kosmodisks", "Oriole & VJ Linda Konone", "Āres", "Sign Libra", DJ Music DJ, Pachamama Beats, "Kapelmeistars Group" un "Sūdi", bet par smieklu devu parūpēsies Rīgas Improvizācijas Teātris, "Comedy Latvia", "Comedy Estonia" un "Sieviešu stendaps".

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.