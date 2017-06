Mazliet vairāk nekā mēnesi pirms festivāla jaunu, uzlabotu aplikāciju laidis klajā Baltijas lielākais mūzikas un mākslas festivāls "Positivus", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Positivus" jaunajā aplikācijā var izpētīt festivāla šī gada programmu, uzzināt, kurš, kad un uz kuras skatuves uzstāsies. Izvēlēties, kur paēst, un festivāla laikā arī novērtēt ēdinātājus, piešķirot tiem zvaigznītes un uzrakstot atsauksmes.

Tāpat dizaina un suvenīru kārotāji jau aplikācijā varēs redzēt, kuru zīmolu un dizaineru darinājumi būs nopērkami Salacgrīvā, ,pat iepriekš plānojot, ka varbūt daļu apģērba vai aksesuāru nemaz nav jāņem līdzi somā, bet varēs nopirkt uz vietas.

Pašiem satrauktākajiem faniem aplikācija palīdzēs saprast, cik tad īsti dienu atlicis līdz gaidītajam notikumam, bet tiem ziņkārīgajiem – atbildēs uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par "Positivus" festivāla norisi, tostarp, telšu pilsētiņas un festivāla teritorijas darba laikiem, dažādiem biļešu veidiem un to derīguma laikiem, kas īpaši noderēs vienas un divu dienu biļešu īpašniekiem. Tāpat būs aplikācija atgādinās par ieplānotajiem pasākumiem, lai nepalaistu garām iecerēto koncertu vai kādu citu atrakciju gan uz lielajām festivāla skatuvēm, gan Dabas skatuvē un Kino teltī.

Aplikācijā izlasāmi arī ieteikumi, kā festivālā parūpēties par savu drošību un citas noderīgas lietas.

"Positivus '17" bezmaksas lietotni var lejupielādēt "App Store" un "Google Play" veikalā un gatavoties savam piedzīvojumam Salacgrīvā jau šobrīd.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, "Beyond Beyond", dziedātāja Lepatriinu, ģitārists Mauno Meesit un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.