Piektdien, 29. septembrī pulksten 19.00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" notiks koncerts "Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai 500.", kā arī būs apskatāma izstāde "Reformācijai 500", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

95 No 29. septembra pulksten 18.00 līdz 6. oktobrim koncertzāles "Lielais dzintars" 2. stāva foajē būs apskatāma izstāde "Reformācijai 500" - Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Liepājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera veidotais stāstījums "Ceļojums reformācijā". Izstādē izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva (LNA), LELB un Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes arhīviem. Savukārt no 9. oktobra izstāde būs apskatāma Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, bet pēc tam uzsāks ceļu uz citām Latvijas baznīcām.

Garīgās mūzikas koncertā "Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai 500." izskanēs divu Latvijas komponistu jaundarbu pirmatskaņojumi – komponista, sitaminstrumentālista, pasniedzēja un producenta Riharda Zaļupes jaundarbs "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils", kas veidots uz 46. psalma pamata kā sakrālās mūzikas forma ar mūsdienīgu pieskaņu, izmantojot dažādas skaniskās un ritmiskās figurācijas.

Otrs pirmatskaņojums ir komponista, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja un meiteņu kora diriģenta Andra Kontauta jaundarbs "Solus Christus", izmantojot LELB 2015. gadā izdotās jaunās Dziesmu grāmatas tekstus. Tiks atskaņots arī Fēliksa Mendelszona-Bartoldi skaņdarbs "98.psalms, op.91" un Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles vēsturiskās nošu kolekcijas "Libauer Cantorat" sastāvā esošā Gotfrīda Augusta Homiliusa reformācijas kantāte "Preise, Jerusalem, den Herrn".

Koncertā piedalīsies Liepājas Simfoniskais orķestris un viens no Latvijas spožākajiem un starptautiski pazīstamākajiem kolektīviem - Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un solisti Jānis Kurševs (tenors) un Gunta Gelgote (soprāns) diriģenta – latviešu koru kultūras balsta un virzītāja Māra Sirmā vadībā.

2017. gads ir reformācijas 500. jubilejas gads. 1517. gadā reformas iniciators Mārtiņš Luters veica drosmīgu soli, piestiprinot pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm 95 tēzes. M. Luters iestājās par Kristus baznīcas atjaunošanu un atgriešanos pie Svētajiem Rakstiem. Tieši M. Luteram pieder vārdi: "Te es stāvu un citādi nevaru.", ar kuriem viņš pauž savu sirdsapziņas pārliecību, ka vienīgā patiesība ir Svētajos Rakstos.

Biļetes uz koncertu iegādājamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.