"Kad Liepājas Simfoniskais orķestris aicināja uzrakstīt šo simfoniju, tas šķita liels izaicinājums un vilinājums," par savas pirmās simfonijas tapšanu saka komponists Jānis Lūsēns. "Sākumā daudz klausījos, kas notiek pasaulē, kas tiek radīts, tomēr sev neko iepriecinošu neatradu. Mani īsti neaizrauj mūsdienu simfoniskā mūzika, aptuveni 80% projektu ir viendienīši. Nav liela māksla virknēt pašmērķīgus orķestra paņēmienus un ar kaut ko pārsteigt. Bieži dzirdu – ir gan kompozīcijas tehnika, gan tieksme pēc vēstījuma, bet pašu vēstījumu nesaņemu. Līdz ar to arī pašam pazuda jēga ko darīt, jo pašmērķīgi rakstīt man nešķiet saistoši. Līdz vienā brīdī bija klikšķis un sapratu, ka, ja reiz aicinājums nāk no Liepājas, tad tam arī jābūt par Liepāju. Tas viss saistīts ar manu pirmo muzikālo pieredzi, ko guvu pusaudžu laikā tieši Liepājā - Liepājas mūzikas skolā. Šeit notika iepazīšanās ar mūziku un aizsākās mans tālākais muzikālais ceļš. Tāpēc vēlējos noķert sajūtas, kas man bija tajā laikā – "Mazais menuets", kur Jānis Šipkēvics spēlēja ģitāru un kurā spēlējām Imanta Kalniņa mūziku, mana aizraušanās ar ērģeļmūziku, Baha mūziku, impresionismu un ekspresionismu, franču mūziku. Vēlējos noķert intonācijas no tā laika, skaņdarbs ir drīzāk asociatīvs nekā tiešs."

Koncertā būs dzirdama arī "indiešu vijoļu Dieva" un komponista dr. L. Subramanjama skaņdarbi un vijolspēle. Pirmatskaņojumu piedzīvos dr. L. Subramanjama "Latvijas simfonija", kā arī būs iespējams dzirdēt viņa komponēto Koncerts vijolei un orķestrim Isabel un simfonija Bharath.

Šis būs jau ceturtais pirmatskaņojums no Liepājas Simfoniskā orķestra pasūtītajām Simtgades cikla simfonijām. Līdz šim ciklā atskaņotas tādu latviešu komponistu kā Riharda Dubras, Imanta Kalniņa un Andra Vecumnieka simfonijas.

Liepājnieks Jānis Lūsēns ir leģendārā instrumentālā mūzikas ansambļa "Zodiac" izveidotājs. Nozīmīgu vietu komponista daiļradē ieņem teātra mūzika – mūzikli, rokoperas, operas bērniem. Kā veiksmīgākās jāpiemin rokopera "Sfinksa", kura nospēlēta Nacionālajā teātrī 86 reizes un rokopera "Kaupēn, mans mīļais", kura ir iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. Bijis arī Liepājas teātra muzikālās daļas vadītājs. Tomēr Jāņa Lūsēna darbu vidū vislielākā loma atvēlēta dziesmai. Komponists raksta gan solo dziesmas, gan dziesmas koriem un ansambļiem. To vidū ir arī vokāli simfoniski darbi – kantāte "LIIV", "Magnificat", kora simfonija "Dziļā elpā". J. Lūsēna ieguldījums latviešu mūzikā ir ievērots un atzinīgi novērtēts – viņš saņēmis Latvijas teātru gada balvu kā labākais komponists (1996. – par mūziku izrādei "Santa Krusa", 1999. – par rokoperu "Kaupēn, mans mīļais"), Latvijas Lielo mūzikas balvu (par muzikālajām izrādēm 2000.gadā un devumu teātra mūzikas žanrā) un AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balvu 2003. un 2014. gadā.

