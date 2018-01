Lielajā ģildē sestdien, 31. janvārī, uzstāsies argentīniešu etno džeza dziedātāja un komponiste Sofija Rei , kura šoreiz Latvijā viesosies ar programmu, kas ir veltīta čīliešu komponistei, dziedātājai un māksliniecei Violetai Parrai, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Trade Hub Productions".

Sofija Rei šogad ierakstīja jaunu albumu "El Gavian" ar Violetas Parras dziesmām. Šogad Dienvidamerikā tiek atzīmēta Violetas Parras 100. jubileja un albums ir veltījums izcilajai māksliniecei. Sofija Rei savā jaunajā interpretē mūziku ar pašas Violetas Parras darbiem raksturīgo iztēli un drosmi.

"Viena no daudzpusīgākajām un pieprasītākajām dziedātājām uz Ņujorkas mūzikas skatuves," tā Sofiju Rei raksturojis Saimons Kalē no "All About Jazz".

"Veids kā argentīniešu dziedātāja Sofija Rei vada savu grupu, kaisle un dzidrums, ar kādu viņa sakausējusi sarežģītos latīņmerikāņu ritmus ar džezu, izskaidro, kāpēc viņu mīl visas Ņujorkas auditorijas no Kārnegija zāles līdz neformāļu klubiņiem," teikts "New York Times" recenzijā.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.