Rīgas Domā 14. aprīlī notiks koncerts "Bahs un Vasks Lielajā Piektdienā", kurā Latvijas Radio koris un "Sinfoniettta Rīga" diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā atskaņos Johana Sebastiāna Baha un Pētera Vaska mūziku, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas koncerti" pārstāvji.

Koncerta programmā Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava līdzās Johana Sebastiāna Baha koriem un korāļiem no komponista pasijām kārtojis Pētera Vaska mūziku – no klusinātas apceres Mātes Terēzes vārsmās līdz mierpilnai lūgšanai un augšāmcelšanās priekam Vaska jaunākajos opusos "Gloria" un "Mein Herr und mein Gott". Pie ērģelēm – Ilze Reine.

No Johana Sebastiāna Baha daiļrades skanēs viena no skaistākajām viņa kantātēm "Ich hatte viel Bekümmernis" ("Kad raizes nomāca mani, Tu mierinot mani ielīksmoji") un kantāte Ich steh mit einem Fuß im Grabe ("Es stāvu ar vienu kāju kapā"). Doma velvēs izskanēs arī dižā komponista noslēguma kori no Marka, Jāņa un Mateja pasijām.

Pētera Vaska skaņdarba "Mein Herr und mein Gott" pamatā ir šveiciešu garīdznieka un mistiķa Brāļa Klauss lūgšana, ko viņš esot skaitījis ik dienas: "Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu, mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev.Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev." Dzirdēsim arī Vaska kompozīcijas "Gloria" un "Da pacem, Domine", kas savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 2016. gada 16. aprīlī Pētera Vaska jubilejas koncertā. "Šī ir lūgšana par mūsu trako pasauli," saka komponists. "Ko citu var darīt šajā neizprotamajā laikā, kā vien cerēt, ka cilvēkos tā vairos ticību, mīlestību un iekšēju spēku". Koncertā izskanēs arī Pētera Vaska "Klusuma auglis" - silta meditācija par Mātes Terēzes kopto ceļu, kurā par orientieriem kalpo pieci ceļa stabiņi: lūgšana, ticība, mīlestība, kalpošana, miers.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.