Šonedēļ, no 27. līdz 30. aprīlim, kad tiek svinēta arī UNESCO Starptautiskā Džeza diena, Vācijas pilsētā Brēmenē notiekošajā džeza gadatirgū "Jazzahead!" tiks ierīkots Latvijas džezam veltīts stends, ko sagatavojis Latvijas Mūzikas informācijas centrs sadarbībā ar " Wise Music Society ".

Džeza mūzikas gadatirgus "Jazzahead!" ir Eiropā lielākais žanram veltītais pasākums nozares profesionāļiem. "Šis ir ļoti nozīmīgs gadatirgus, un, jūtot, cik sparīgi darbojas Latvijas mūziķi džeza žanrā, man šķita tikai godīgi rast iespēju eksponēt arī Latvijas mūziķu darbu," par Latvijas džezmeņu klātbūtni gadatirgū stāsta Latvijas Mūzikas informācijas centra direktore Ināra Jakubone.

Latvijas Mūzikas informācijas centrs Latvijas startam "Jazzahead!" sadarbībā ar "Wise Music Society" ir sarūpējis arī promocijas dubultalbumu "Jazz in Latvia 2017", kurā iekļauti 19 mūziķu un apvienību ieskaņojumi, kā arī bukletu "Latvian Jazz Real Book" ar mūsu džeza mūzikas nozīmīgākajiem jaunumiem – stāstiem par festivāliem un nometnēm ("Rīgas Ritmi", "Riga Jazz Stage", "Saulkrasti Jazz"), džeza izglītību un vēsturi (Inga Bērziņa, Indriķis Veitners), starptautisko džeza konkursu laureātiem, māksliniekiem un institūcijām (Kārlis Vanags, Radio bigbends, "Ainavisti", Deniss Paškevičs, "Very Cool People", "Pieneņu Vīns", "The Coco'nuts", "Wise Music Society").

Mūzikas industrijas gadatirgos ļoti koncentrētā veidā var iepazīt attiecīgās jomas profesionālās darbības spektru un metodes, bet vēlāk – likt lietā tikai šādos forumos gūto kontaktinformāciju un personiskās saziņas iespējas. To nodrošina gan iespaidīgais dalībnieku skaits, gan unikālā elektroniskās saziņas iespēja reģistrētajiem dalībniekiem kontaktu meklēšanai un sadarbības sākšanai gadatirgu datubāzēs, gan arī plašais dalībnieku skaits. Šādos gadatirgos piedalās gan CD producenti, gan koncertu un festivālu organizatori, koncertzāļu, klubu administratori, mākslinieku menedžmenta pārstāvji, kā arī arī paši mākslinieki.

Priekšrocības dalībai šādās konferencēs ir ārvalstu profesionāļu intereses piesaistīšana Latvijas mūzikai un mūziķiem, veicinot sadarbību starptautiskā mērogā un ceļot Latvijas mūzikas atpazīstamību un prestižu starptautiskā kontekstā, kā arī Latvijas mūzikas profesionāļu, jo īpaši menedžmenta pārstāvju, kompetences palielināšana, starptautiskās sadarbības iemaņu stiprināšana, konkrētu starptautiskās sadarbības kontaktu un projektu veicināšana.

Uz "Jazzahead!" šogad dosies un Latvijas stendā darbosies "Wise Music Society", "Pieneņu Vīns", Latvijas Radio bigbends, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pārstāvji, festivālu "Rīgas Ritmi" un "Riga Jazz Stage" rīkotāji, kā arī darbinieki no Mūsdienu mūzikas centra un Latvijas Mūzikas informācijas centra.