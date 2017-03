Šovasar Liepājā, koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", norisināsies jauns rokmūzikas festivāls "Rockin` Liepāja 2017", kurā uzstāsies vairāki Latvijā atzīti mākslinieki, kā arī viesmākslinieki no Lietuvas. Kā portālam "Delfi" vēsta festivāla rīkotāji, ar šo pasākumu tiks stiprināts Liepājas kā Latvijas roka galvaspilsētas statuss.

"Liepāja jau vēsturiski ir bijusi populāra ar saviem mūzikas festivāliem un vienmēr tikusi dēvēta par Latvijas roka galvaspilsētu - vēloties pierādīt, ka šis statuss vairs nav tikai vēsturisks apzīmējums, esam nolēmuši Liepājā pulcēt vairākus Latvijā atzītus māksliniekus uz vienas skatuves," vēsta rīkotāji.

"Rockin`Liepāja 2017" uz vienas skatuves kāps grupas "Jumprava", "Pērkons", "Dzelzs vilks", Igo , "Linga", "Credo", "Opus Pro", Ainars Virga, "Tumsa", "Sērkociņu cehs", Džonijs Salamanders, Fēlikss Ķiģelis, kā arī "Keksi" un "Kiss Of The Dolls". Skatītājus ar rokmūziku priecēs arī viesi no Lietuvas - "AC/DC Tribute" , "Svaras 409", kā arī pašmāju uzlecošās zvaigznes "Flying Bra".

Festivāla atklāšana būs piektdien, 2. jūnijā, kad tiks rīkots muzikāls svētku gājiens pa pilsētu, kas noslēgsies koncertestrādē "Pūt, vējiņi!". Kā apgalvo rīkotāji, tas būs kā muzikāls ielūgums apmeklēt pasākumu. Festivāla laikā būs pieejami arī tetovēšanās un pīrsingu saloni. Festivāla otrajā dienā Jūrmalas parka teritorijā paredzētas dažādas bezmaksas aktivitātes pilsētas iedzīvotājiem – "KnockOut" vīru spēka un izturības spēles, atrakcijas un konkursi bērniem, šautriņu mešanas čempionāts, "Draugiem.lv" zolītes turnīrs un citas aktivitātes.

Organizatori uzsver, ka "Rockin` Liepāja 2017" būs īpašs, jo būs viens no pēdējiem rokmūzikas pasākumiem koncertestrādē "Pūt vējiņi" pirms tās rekonstrukcijas.

Festivāla biļetes no 1. aprīļa būs iespējams iegadāties "Biļešu servisa" kasēs un to cenas tiks izziņotas jau tuvākajā laikā.

Festivālu "Rockin`Liepāja 2017" organizē producentu grupa "Sliptrickrecords" sadarbībā ar Liepājas motoklubiem "Ironwolf MC" un "West Coast Liners MC".