Sestdien, 3. februārī, pulksten 18.00 Liepājas koncerzālē "Lielais dzintars" izskanēs Baltijas valstu simtgadei veltīta mūsdienu etnomūzikas programma "Zem austras koka", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Elizabete Hartmane.

Koncertā piedalīsies lietuviešu izcelsmes amerikāņu mūziķis Ābrahams Brodijs, koklētāja Laima Jansone un postfolkloras ansamblis "Trys Keturiose".

"Austras koks latviešu mitoloģijā simbolizē pasaules kārtību. Tā stumbrs attiecināms uz vidus pasauli, kurā dzīvo cilvēki un citas dzīvas būtnes, koka lapotne saistāma ar debesu pasauli, bet saknes stiepjas mums neredzamajā pazemes pasaulē. Koncerta klausītājiem Ābrahams Brodijs (Abraham Brody) kopā ar Laimu Jansoni un grupu "Trys Keturiose" ļaus skaniski sajust, cik nozīmīgas ir arī mūsu dzimtās saknes, kas cauraugušas šo zemi," koncerta noskaņu ieskicē tā veidotāji.

Koncerta pirmajā, solo daļā, Ābrahams Brodijs atskaņos kompozīcijas no pagājušajā gadā klajā nākušā albuma "From the Rich Dark Earth". "Lietuva man ir unikāla vieta, kas vēl aizvien izteikti saglabājusi savu kultūras identitāti. Šis albums ir manifests manai dziļajai mīlestībai pret šīs zemes mūziku, dabu un tautu," tā Ābrahams. Pirmās daļas noslēgumā gaidāms pirmatskaņojums Brodija jaundarbam "Trīs Dzūkijas dziesmas". Dzūkija atrodas Lietuvas dienvidaustrumos – vietā ar jauktu iedzīvotāju sastāvu, tādēļ arī mūzikā ir jūtamas kaimiņtautu - poļu un baltkrievu – mūzikas ietekmes.

Koncerta otrajā daļā Brodijam uz skatuves pievienosies koklētāja Laima Jansone. Duets savu improvizāciju balstīs abu kaimiņvalstu muzikālajā mantojumā, kā arī mūsdienu tēmās, izmantojot tradicionālus un netradicionālus mūzikas instrumentus. Koncerta noslēgumā kopā ar lietuviešu postfolkloras ansambli "Trys Keturiose" Brodijs atskaņos darbus no programmas "Ancestors".

Programmas pamatā ir Baltijas reģiona tradicionālā mūzika un senie rituāli, kas sintēzēti ar Brodija radīto mūziku un "Trys Keturiose" dziedātajām sutartinēm.

Lietuviešu izcelsmes amerikāņu mūziķis Ābrahams Brodijs dzimis 1991. gadā Ņujorkā, ASV. Pirmoreiz kā vijolnieks uzstājies astoņu gadu vecumā, vēlāk emigrējis uz Eiropu, lai turpinātu mūzikas studijas Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē, pēcāk "Guildhall" mūzikas un teātra skolā Londonā. Brodijs koncertējis festivālos un koncertos Londonā, Ņujorkā, Budapeštā, Bāzelē, Maskavā, Kopanhāgenā, Prāgā un Islandē. Britu laikraksts "The Independent" Brodiju raksturo kā enerģisku, ar lielu virtuozitāti apveltītu mūziķi, savukārt serbu performanču māksliniece Marina Abramoviča (Marina Abramović), ar kuru viņš kopā uzstājies 2013. gadā, dēvē viņu par spēcīgu talantu.

Daiļradē Brodiju iedvesmo ar rituāliem, folkloru un dzimtu saistītas tēmas, kuras, apvienojot ar improvizāciju un multimediju mākslām, klausītājiem mūziķis vēlas nodot kā daudzdimensiju piedzīvojumu. Ābrahamam patīk izaicināt robežas starp mākslinieku un publiku, kā arī jaukt tradicionālos priekšstatus par 21. gadsimta izpildītājmākslinieku.

