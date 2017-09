Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 21. oktobrī plkst. 19.00 uzstāsies pasaules mūzikas grupa "The Gloaming" no Īrijas, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Kā grupu raksturo koncerta rīkotāji, "The Gloaming" mūziķi pašlaik ir vieni no spilgtākajiem pasaules mūzikas jeb world music žanra pārstāvjiem uz Eiropas skatuves, apvienības spēlētā oriģinālmūzika atrodas krustcelēs – tradicionālā īru folkmūzika uzplaukst jaunā skanējumā, paspilgtinot to ar laikmetīgās, džeza un eksperimentālās mūzikas nokrāsām.

Katram no apvienības mūziķiem izveidojusies spoža individuālā karjera kā izpildītājiem, komponistiem, aranžētājiem vai producentiem, un apvienojoties grupā "The Gloaming", viņi radījuši ko gluži jaunu, tradicionālajai īru mūzikai pievienojot savas radošās improvizācijas un muzikālo ekspresiju, kas balstīta mākslinieku bagātīgajā klasiskās mūzikas zināšanu bagāžā un pieredzē. Mūzikas instrumentālo pavadījumu veido vijolnieks Martins Heiss (Martin Hayes, Īrija), ģitārists Deniss Kahils (Dennis Cahill, ASV), pianists Tomass Bertlets (Thomas Bartlett, ASV) un vijolnieks Kimhens O'Ragalahs (Caoimhín Ó Raghallaigh, Īrija), bet īpaši dvēselisku skanējumu izpildījumam piešķir vokālista Larla O'Lainerda (Larla Ó Lionáird, Īrija) tembrs.

"Balss, divas vijoles, ģitāra un klavieres – neizklausās gluži pēc tradicionāla salikuma," saka vijolnieks Martins Heiss, "patiesībā, veidojot šo grupu, es nemaz nedomāju par instrumentālo salikumu, mana galvenā doma bija, ka šiem cilvēkiem ir jābūt vienotai mūzikas izpratnei un empātijai pret to." Tieši Heiss bija tas, kurš uztvēra grupas dalībnieku vienoto mūzikas sajūtu un 2011.g adā saveda kopā piecus līdzīgi domājošos māksliniekus.

Grupas debijas albums ar tādu pašu nosaukumu "The Gloaming" tika pabeigts 2013. gada vasarā un nāca klajā 2014. gada janvārī. Prestižākie mūzikas apskatnieki – "BBC Radio 2", "The Guardian", "Irish Times", "Mojo" un "NPR Music" – to atzinuši par vienu no labākajiem ierakstiem 2014. gadā. Debijas ierakstam pērnā gada februārī sekoja grupas albums "2", kas pirmajā kārtā tika izvirzīts prestižajai "Grammy" labākā albuma balvai kategorijā "Pasaules mūzika" jeb "World music".

"The Gloaming" ir uzstājušies ievērojamākajās koncertzālēs Eiropā un ASV – Dublinas Nacionālajā koncertzālē, Londonas "Royal Albert Hall", Linkolna centrā Ņujorkā un cituviet, kur biļetes tikušas izpārdotas dažu dienu, dažkārt pat tikai dažu stundu laikā. Šogad īpašākajām koncertu vietām sekos Parīzes Filharmonija, Amsterdamas "Concertgebouw", Brēmenes "Die Glocke" un jaunatklātā, vērienīgā Elbas Filharmonija Hamburgā.

"Grupas viesošanās Liepājā būs īpašs notikums, jo "Lielais dzintars" ierindojies līdzās šīm lieliskajām koncertu norises vietām. Man ir liels prieks, ka ar šādas klases mūziķu koncertiem mēs Liepājas koncertzāli soli pa solim ierakstām pasaules mūzikas kartē," stāsta "Lielā dzintara" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Biļetes uz koncertu no nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā, internetā, kā arī koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā.