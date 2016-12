Liepājā muzicēs Kekko Fornarelli džeza trio

Foto: Publicitātes foto

Liepājā no nākamā gada 3. līdz 31. martam norisināsies 25. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. Viens no spilgtākajiem koncertiem programmā būs koncertzālē "Lielais dzintars" 11. martā, kurā uzstāsies itāliešu džeza kolektīvs Kekko Fornarelli džeza trio, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no Liepājas Simfoniskā orķestra.