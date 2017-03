Koncertzālē "Lielais dzintars" 31. martā plkst. 19.00 izskanēs 25. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. Noslēguma koncertā varēs baudīt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) un tā galvenā diriģenta un mākslinieciskā vadītāja Andra Pogas īpaši šim gadījumam gatavotu programmu. Koncerta īpašais viesis būs pēdējā Čaikovska konkursa pirmās vietas ieguvējs – jaunais krievu pianists Dmitrijs Masļejevs, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Dmitrija Masļejeva solo varēs baudīt Volfganga Amadeja Mocarta 24. klavierkoncertā, ko dižais skaņradis komponējis vienlaicīgi ar operu "Figaro kāzas". "Lielāku kontrastu starp abiem opusiem grūti iedomāties – cik opera ir mažorīgi dzīvīga, tik koncerts ir minorīgi nervozs, taču nenoliedzami ģeniāls," raksta koncerta rīkotāji.

No Sibīrijas nākušais Dmitrijs Masļejevs pēc pirmās starptautiskās koncertēšanas sezonas daudzināts kā pianists ar "spožu nākotni" ("La Croix"), "spožu virtuozitāti" ("The Financial Times") un "muzikalitāti, kas sasniedz metafiziskus apmērus" ("Neue Musikzeitung"). Pēc uzvaras Čaikovska konkursā aizvien aug pieprasījums pēc Masļejeva klavierspēles uz pasaules skatuvēm. Šī būs pirmā reize, kad Dmitrijs Masļejevs viesosies Latvijā.

Pēc debijas Minhenes "Gasteig" Dmitrijs Masļejevs saņēmis uzaicinājumu atgriezties ar Prokofjeva sonāšu programmu, ko translēja "Medici TV", un Bēthovena Pirmo klavierkoncertu saspēlē ar Minhenes simfonisko orķestri. Pēc uzstāšanās Rūras klavierfestivālā pianistam pavērās ceļš uz Reingauas, Mēklenburgas-Priekšpomerānijas un Bādkisingenes koncertzālēm. 2016.–2017. gada sezonā pianists debitēs Berlīnē, ar Berlīnes Radio simfonisko orķestri un Robertu Trevinjo atskaņojot Rahmaņinova "Rapsodiju par Paganīni tēmu". Janvārī Masļejevs pirmo reizi uzstājās Kārnegija zālē, vēlāk gaidāms Lista un Bartoka mūzikas koncerts ar pianistu Borisu Berezovski, kurš Dmitriju Masļejevu raksturojis kā "atradumu un izcilu pianistu".

Francijā Masļejevs ir koncertējis Parīzes filharmonijā, Bovē un "La Roque d'Anthéron" klavierfestivālos, kā arī ar Tulūzas Nacionālo Kapitolija orķestri Andra Pogas vadībā. Pianists ir aicināts uzstāties ar soloprogrammu Luī Vitona fondam un ar Francijas Radio filharmonisko orķestri un diriģentu Miko Franku doties Āzijas tūrē. Masļejevs ir piedalījies Vācijas turnejā ar Krievijas Nacionālo filharmonisko orķestri un Vladimiru Spivakovu, koncertējis ar "Bambergas simfoniķiem" un Kristofu Ešenbahu, kā rezidējošais mākslinieks uzstājies ar Štutgartes Radio simfonisko orķestri.

"Par to, ka festivāls ir pieaudzis savā jaudā, liecina arī tas, ka šogad tajā savu sniegumu rādīs ne vien Liepājas Simfoniskais orķestris, bet arī divi citi orķestri – Klaipēdas kamerorķestris un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris," saka festivāla organizators, Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.

LNSO koncerts izskanēs ar Dmitrija Šostakoviča 12. simfoniju. Tas ir mūzikas vēsturē margināls darbs – to reti spēlē pat Krievijā, kur nu vēl citur pasaulē, tāpēc festivāla apmeklētājiem ir dota unikāla izdevība izveidot pašiem savu viedokli par simfoniju, kas veltīta Ļeņinam un komponēta laikā, kad komponistu burtiski piespieda iestāties komunistiskajā partijā.

Biļetes uz LSO rīkotā 25. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.