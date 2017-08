Lietuvā, netālu no Latvijas robežas, Zarasu rajonā uz Dūbura ezera salas no 24. līdz 27. augustam jau 20. reizi notiks mūzikas un baltu kultūras festivāls "Menuo Juodaragis" (latviski – "Mēness Melnradzis"), portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Mėnuo Juodaragis" – viens no senākajiem vasaras festivāliem Baltijā – šogad svin savu 20. gadskārtu. Četras dienas apmeklētājus priecēs dažādu Lietuvas un ārzemju kolektīvu koncerti, kā arī bagāta svētku kultūras programma.

Šo četru dienu gaitā uz festivāla skatuvēm uzstāsies dažādus muzikālos žanrus pārstāvošas grupas – gan pazīstami ārzemju kolektīvi, gan Lietuvas izpildītāji un viesi no Latvijas, gan arī interesantākie jaunie talanti. Muzikālajā stilistikā aptverot gan tradicionālo folkloru, gan mūsdienu roku, gan klasisko mūziku, šamanismu, akustisko un elektronisko mūziku.

Festivālā uzstāsies grupas "Wardruna" (Norvēģija) , "Of The Wand And The Moon" (Dānija), "Der Blutharsch And The Infinite Church Of The Leading Hand" (Austrija) , "Donis" ,"Atalyja" un daudzi citi. Latviju festivālā pārstāvēs "Auļi" un "Tautumeitas" , "Daba San" un "Hipstokrātija".

Līdzās muzikālajiem koncertiem savas prasmes rādīs labākie seno amatu meistari, notiks izglītojošas lekcijas, baltu tradīciju rituāli, kino, ekomākslas izstādes, izglītojoši pārgājieni, sporta turnīri, teātra izrādes, vakarēšana, nodarbības bērniem un citas izklaides iespējas.

Rīgā biļetes var iegādāties tautas mūzikas salonā "Upe", Riharda Vāgnera ielā 5.