Šovasar, 31. jūlijā, Lietuvā, Viļņas Kalnu parka estrādē, uzstāsies britu indīroka grupa "Foals". Šī gada grupas koncertturnejā šis būšot vienīgais apvienības koncerts Baltijas valstīs, portālam "Delfi" pavēstīja koncerta rīkotāji.

"Foals" uzstāsies Lietuvā pēc Ziemeļamerikas turnejas, spēlējot uz Kalnu parka estrādes skatuves. Trīspadsmit gadu pastāvēšanas laikā šis būšot grupas pirmais koncerts Baltijā.

Mūzikas kritiķi "Foals" nodēvējuši par vienu no pasaulē labākajām koncertgrupām. 2015. gadā prestižais britu mūzikas žurnāls "Q" atzinis "Foals" par vienu no šobrīd labākajām grupām pasaulē, savukārt ansambļa ieraksti saņēmušas britu žurnāla NME mūzikas balvas. 2016. gadā "Foals" spēlēja Londonas Vemblija Arēnā, pulcējot 12 500 klausītāju pūli.

Grupa uzstājusies uz svarīgāko Lielbritānijas festivālu lielākajām skatuvēm, kā arī ir izdevuši koncertfilmu "Live at the Royal Albert Hall". Tāpat četri no viņu koncertiem ir izdoti kā albumi.

Pērn grupa tika nominēta britu mūzikas balvai "Brit Awards" kategorijā "Labākā britu grupa", sacenšoties ar tādām grupām kā "Blur", "One Direction", "Years & Years" un "Coldplay". Pagājušajā vasarā grupa uzstājās Glastonberijas festivālā uz slavenās Piramīdas skatuves.

Pēc četru albumu izdošanas "Foals" ir plašs dziesmu katalogs, kurā ir gan sapņaini un atmosfēriski skaņdarbi, piemēram, "Spanish Sahara", gan arī deju mūzikas hiti, piemēram, "My Number" un "Inhaler". 2015. gadā iznākušais jaunākais "Foals" albums "What Went Down" sešās valstīs ierindojās mūzikas topu desmitniekā, tostarp Apvienotajā Karalistē un Austrālijā.

"Foals" koncertus interesantus padara līdzsvars starp ātro un lēno, kā arī dažādu rokmūzikas žanru kombinācija. "Foals" mūziķus iedvesmojušas pankroka idejas, radošās karjeras sākumā grupas dalībnieki bija raduši spēlēt nelielās ballītēs – ātri, skaļi un bez barjerām starp grupu un klausītājiem. "Šobrīd viņi spēlē tūkstošiem, taču joprojām spēj uzturēt tuvas attiecības ar saviem klausītājiem. Tās ir mājas ballītes arēnās," par "Foals" koncertiem rakstījuši mūzikas kritiķi.

