Lietuvas alternatīvās mūzikas festivāls "Devilstone" aprīļa sākumā izziņojis pirmos māksliniekus, kas šovasar kāps uz festivāla skatuvēm. "Devilstone" šogad notiks no 13. līdz 16. jūlijam, nemainīgi jau devīto gadu – Anīkščos, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kā sola organizatori, kopumā festivālā piedalīsies ap 50 grupas un mūziķi. To vidū beļģu grupas "Oathbreaker", "Raketkanon" un "Kapitan Korsakov", kā arī post-punk grupa "Soviet Soviet" no Itālijas, romantiskais cold wave duets "Tampers", somu goti ex. "Beastmilk", pašlaik "Grave Pleasures", Baltijas valstīs iecienītie francūži "Alcest", vācu death metāla grupa "Deserted Fear", islandieši "Sólstafir", Sanktpēterburgas shoegaze pārstāvji "Show Me A Dinosaur" un zviedri "Truckfighters", kā arī indie rock grupa no Lielbritānijas – "Tall Ships".

"Festivāla muzikālais virziens nemainīsies. Ekstremāls metāls, moderns roks, interesanta alternatīvā mūzika un jaunums – provocējoša elektronika. Festivāla nagla – ne viens vai pieci zināmi vārdi, bet viss lielais festivāla mākslinieku saraksts, kurā nav nevienas grupas ar sliktu skanējumu," lepojas festivāla organizatori.

Līdzās jau tradicionālajām "West" un "East" skatuvēm debitēs jauna skatuve "Barbablu", kas būs atvērta jaunām vēsmām festivāla programmā. Vēl divas papildu skatuves būs paredzētas nakts ballītēm, izglītojošām programmām, mākslai un citām radošām izpausmēm.

Kā sola festivāla rīkoTā ir tikai daļa no muzikālajām apvienībām, kas uzstāsies festivālā "Devilstone". Pilnu grupu sarakstu atradīsiet festivāla mājas lapā, bet līdz brīdim, kamēr atnāks vasara, mūziķu un mākslinieku saraksts vēl izaugs vismaz trīskārši.

Biļetes uz festivālu iepriekšpārdošanā nopērkamas www.ticketshop.lv.