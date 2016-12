Decembra izskaņā nākamā gada norises datumus izziņojis Lietuvas festivāls "Devilstone", ko rīkotāji paši nodēvējuši par ekstrēmā rokenrola kūrortu. 2017. gadā no 13. līdz 16. jūlijam tas tradicionāli norisināsies Anīkščos, Dainuvas ielejā Šventoji upes krastā, portālu "Delfi" informē rīkotāji no "ALT Events".

Festivāls notiek jau kopš 2009. gada un nākamgad svinēs devīto jubileju. Tajā skanošā mūzika izceļas ar žanru dažādību: kvalitatīvs, moderns roks mijās ar ekstremālu, atlasītu metālu, kā arī ar oriģināla skanējuma elektroniku.

Organizatori, radošā grupa "ALT Events", min, ka festivāls arī turpmāk progresēs un devītajā reizē publika atkal tiks pārsteigta ar jaunumiem. Viens no tiem – jauna skatuve, kas vēl vairāk paplašinās festivāla teritoriju un nodrošinās jaunu telpu papildu aktivitātēm. Saskaņā ar organizatoru sacīto, cilvēku skaits festivālā kļūst arvien blīvāks un aktīvās zona aizpilda visu ielejas platību, teju no vārtiem līdz upei. Tādēļ šobrīd aktuāla ir ideja festivāla publikai sniegt plašāku teritoriju un iespēju izkļūt no aktīvo darbību zonas, neizejot ārpus "Devilstone" robežām.

"Festivālam vēl ir kur augt – šogad to redzējām. Mēģināsim vēl vairāk paplašināt tā platību, lai atrastu vietu papildu kempingam un nedaudz citādākas atmosfēras telpai ar jaunu skatuvi. Kāda precīzi būs šīs skatuves koncepcija – pagaidām vēl kaldinām. Bet idejas rodas no fakta, ka līdz šim "Devilstone" nebija lounge stila, atpūtai paredzētas telpas," stāsta festivāla radošās grupas vadītājs Vaids Voronavičs (Vaidas Voronavičius).

Kā jau ir kļuvis ierasts, "Devilstone" sola vārtus vērt un muzikālo programmu sākt ceturtdienā. Savukārt, pēc veiksmīga pērnā eksperimenta, koncerti norisināsies arī svētdienā. "Devilstone" neaprobežojas vien ar Dainuvas ielejas teritoriju. Anīkšču pilsētas bibliotēka festivāla mākslinieciskajām iniciatīvām jau vairs nav sveša – festivāls pilsētas publiskajā telpā atkal iepazīstinās ar jaunām izstādēm un projektiem.

"Devītais "Devilstone" izcelsies ar savām spēcīgākajām īpašībām un būs papildināts ar jauniem akcentiem. Alternatīvās mūzikas spektru paplašināsim, iepazīstinot ar Baltijas valstīs ne sevišķi moderniem žanriem, taču rūpēsimies par atmosfēras pretstatiem. Dzidra skaņa, skaistas gaismas un līdz detaļām iekārtota apkārtne – saglabāsies kā festivāla tēla daļa. Savukārt publikai atkal dāvināsim daudz muzikālu, māksliniecisku atklājumu un provocēsim labākās to rokenrola emocijas", stāsta festivāla organizatori.