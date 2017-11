"Programmas konceptuālais pirmsākums meklējams pāris gadus senā pagātnē, kad kāds jaunais pāris savā kāzu dienā viesus vēlējās ieaicināt ar dziesmas "I DO" rindām un lūdza man kā autoram tās atdzejot latviski. Tas bija ievelkošs, "introversīvs" process - tulkot ne tikai tekstu, bet arī tā rakstīšanas laika emocionālos notikumus, kad tie ir saskarē ar latviešu valodu. Melns man šķiet vēl skaudrāks, balts - naivi dzirkstošāks, bet pelēks - vēl apjukuši jautājošāks. Kā skan viena dziesma atšķirīgās valodās, kā divas upes vienā gultnē. Kad nolasīju to koncertā pirms dziesmas izpildīšanas, emocionālās temperatūras maiņa zālē mani pārliecināja šo procesu turpināt nākamajā koncertprogrammā," radošo procesu raksturo māksliniece.

Koncertā "Introversijas. Koncerts pusgaismā" skanēs Lindas autordziesmas no jaunākā albuma "Digital Church" un jau klasiskajiem "Chameleon", "Divi. Labākie dueti", "Let's Go Insane" un to atdzejojumi, latviešu tautas mūzikas un operu fragmentu interpretācijas, kā arī Riharda instrumentālie skaņdarbi ģitārai.

"Sadarbība ar Lindu man ir atklājums pašam sevī - tam, cik daudz un cik krāšņi ir iespējams izdarīt, pieejot tam ar atvērtu sirdi, vienkāršību un domu tīrību. Citiem vārdiem sakot - ar visaptverošu mīlestību un cieņu pret savu darbu. Tas ir arī pamatīgs pārbaudījums tīri tehniski, jo katrs skaņdarbs ir ļoti prasīgs, un, lai kvalitatīvi to izpildītu, ir regulāri jāpārkāpj savas komforta zonas robežas- kā cīņa ar savām nedrošībām un ego, kuru pārvarot atalgojuma sajūta ir diezgan neaprakstāma. Šādi izaicinājumi ir ļoti veselīgi, lai nekad neaizmirstu to, ka mācīšanās un sevis pilnveidošana nekad nebeidzas, vien pāriet nākamajos līmeņos ar jauniem piedzīvojumiem, garšām un emocijām. Tā ir mana introversija," kopdarbu ar Lindu Leen komentē Rihards Lībietis.

