Linda Leen šā gada sākumā laida klajā autordziesmu albumu "Digital Church", savukārt pagājušājā nedēļā raidījumā "Supernova 2017" ar dziesmu "Who is in Charge" ieguva ceļazīmi uz konkursa pusfinālu.

"Koncerts ir publikas un mūziķu savstarpējās atkarības saldais piepildījums. Brīdis, kad mūzika pa īstam dzīvo, kad tā savieno mākslinieku un klausītāju šeit un tagad neatkārtojamā, kopīgi radītā pieredzē, kas paliks tikai starp mums," stāsta Linda Leen.

Albuma "Digital Church" pirmatskaņojuma koncertu sērija gaidāma pēc mēneša, tās ietvaros Linda Leen 11. martā uzstāsies Latgales vēstniecībā "Gors", Rēzeknē, 16. un 17.martā koncertzālē "Palladium" Rīgā, 19. martā Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un 26. martā koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Uz koncertiem "Palladium" Rīga pieejamas arī VIP biļetes trešā stāva balkonā.