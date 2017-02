LMB 2016: Kategorija 'Par izcilu sniegumu gada garumā'

Balvu pasniegšanas ceremonija ar ilggadējā sadarbības partnera "Hennessy" atbalstu notiks 7. martā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā. Pasākumu tiešraidē atspoguļos Latvijas Radio 3 "Klasika" plkst. 19.00 un Latvijas Televīzijas 1. kanāls atliktajā tiešraidē plkst. 22.05.

Latvijas Nacionālās operas koris

Foto: Agnese Zeltiņa





Latvijas Nacionālās operas (LNO) korim, kura kormeistars kopš 2006. gada ir Aigars Meri, pagājušais gads bijis nozīmīgs kvalitātes un pašapziņas uzrāviens, ne vienā vien LNO iestudējumā pārliecinot gan ar muzikālajām kvalitātēm, gan ar spilgtu aktiermeistarību. Jo īpaši krāšņi šis kolektīvs uzplauka Džuzepes Verdi "Makbeta", Ērika Ešenvalda operas "Iemūrētie" un arī Pētera Čaikovska "Jevgeņija Oņegina" jauniestudējumos.

Latvijas Radio bigbends

Foto: LETA





Latvijas Radio bigbends ieņem nozīmīgu vietu Latvijas džeza mūzikas vēsturē un tagadnē. Pēc 16 gadu pārtraukuma leģendārais džeza kolektīvs aktīvu darbību atsāka 2012. gadā un pērn svinēja savas dibināšanas 50. gadadienu. Nozīmīgo jubileju bigbends ieskandināja ar ļoti augstā profesionālā līmenī īstenotām tehniski sarežģītām un mākslinieciski spilgtām programmām, kā koncertos, tā arī ieskaņojumos aizrautīgi popularizējot latviešu džeza mūziku un sadarbojoties gan ar pasaules līmeņa mūzikas leģendām, gan jaunajiem talantiem. Latvijas Radio bigbenda pamatsastāvā šobrīd ir vieni no labākajiem Latvijas džeza mūzikas pārstāvjiem. Kolektīva direktors ir Māris Briežkalns, pie diriģenta pults un arī mūziķu rindās allaž spožs ir Kārlis Vanags, bet orķestra patrons un mākslinieciskais vadītājs ir maestro Raimonds Pauls.

Vokālā grupa "Schola Cantorum Riga"

Foto: Publicitātes attēls

Vokālā grupa Schola Cantorum Riga jau vairāk nekā divas desmitgades profesionāli un mākslinieciski augstvērtīgi atskaņo senās mūzikas repertuāru, īpašu lomu savās programmās atvēlot gregoriskajam korālim. Ansambļa mākslinieciskais vadītājs ir Guntars Prānis. Viņa dibinātais ansamblis ir viens no šī mūzikas novada celmlaužiem Latvijā. Kaut goda vieta mūziķu bagātīgajā repertuārā ir viduslaiku mūzikai, ik pa laikam to papildina arī kāds tieši viņiem rakstīts jaundarbs. Aizvadītajā gadā vokālā grupa ar vairākiem koncertiem klausītājus priecēja Latvijā un arī tālu aiz tās robežām, uzstājoties gan pilsētās, gan nelielās lauku baznīcās, un nereti savas programmas veidojot arī koncertlekciju formā. Pērn "Schola Cantorum Riga" papildināja ierakstu klāstu un Rīgas Doma unikālajā akustikā iedziedāja albumu "Domus Mea", kas jau paguvis saņemt atzinīgus vērtējumus arī no ārzemju kritiķiem.