Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 23. augustā notiks jaunā laikmetīgās mūzikas komponista Krista Auznieka un viņa domubiedra mūzikā, pianista Roberta Flaica (Robert Fleitz, Ņujorka) lekcija un koncerts, kurā Latvijas klausītājiem tiks sniegta iespēja tuvāk iepazīt mūsdienu mūziku un tās interpretācijas iespējas, portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

Pasākuma pirmajā daļā plkst. 17.00 gaidāma lekcija divās daļās. Krists Auznieks runās par mūzikas klausīšanās un pieredzēšanas veidiem un to, kā interpretatīvas lēcas ietekmē mūzikas nozīmi. Lekcijā komponists parādīs, ko nozīmē klausīties mūziku caur biogrāfisku faktu, kā to klausīties caur sociālpolitisku kontekstu, kā mainās skaņdarba nozīme, kad to klausāmies caur kādu citu skaņdarbu. Savukārt Roberts Flaics savā lekcijā runās par koncertprogrammu strukturēšanu un to, kā koncertu struktūras kalpo mūzikai. Lekcijai tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Pedagogiem, kas apmeklēs lekcijas, ir iespējas saņemt profesionālās kvalifikācijas pilnveides sertifikātu. Pieteikšanās lekcijām, rakstot uz kursi@nmv.lv.

Turpinājumā plkst. 20.00 notiks jaunā un talantīgā pianista, Džuljarda skolas absolventa Roberta Flaica koncerts, kura programmā dzirdēsim trīs paaudžu Latvijas komponistu – Pētera Vaska, Santas Ratnieces, Rutas Paideres, Krista Auznieka – skaņdarbus klavierēm, kā arī jauno ASV komponistu mūziku. Koncertā gaidāmi vairāki Eiropas pirmatskaņojumi, kā arī Ališāna Gezgina (Alishan Gezgin) skaņdarba "Syzygy" pasaules pirmatskaņojums paša komponista klātbūtnē.

Pilna pasākuma programma pieejama Rīgas Doma kora skolas mājaslapā. Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, cena 8 eiro un skolēniem, studentiem, pensionāriem – 5 eiro.