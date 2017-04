Oroveza lomu dziedās pasaulslavenais igauņu bass Ains Angers, bet Adalžizu – vācu mecosoprāns Džamilja Kaizere. Klotildes lomu interpretēs Laura Grecka, Flāviju – Mihails Čuļpajevs. Koncertuzveduma muzikālais vadītājs ir itāļu maestro Gaetāno Despinoza.

Vinčenco Bellīni "Norma", kas tapusi 1831. gadā, ir viena no skaistākajām belkanto operām, izcils sava žanra paraugs, īpaši pazīstama ir Normas pirmā cēliena kavatīne "Casta Diva".

Visā pasaulē plaši pazīstamā operdīva Marina Rebeka Normas lomā ar panākumiem debitēja pagājušajā sezonā Verdi teātrī Triestē – vietā, kur šo lomu dziedājusi Marija Kallasa. Nākamajā sezonā Marina Rebeka Normu dziedās Metropolitēna operā Ņujorkā. Savukārt Latvijas Nacionālajā operā Marina Rebeka atgriezīsies jau šī gada jūnijā, kad Rīgas Operas festivālā debitēs Margarētas lomā Šarla Guno operā "Fausts" un piedalīsies festivāla Galā koncertā "Viva romantica".

Viens no šobrīd labākajiem tenoriem pasaulē Aleksandrs Antoņenko dzied Diseldorfas, Berlīnes, Frankfurtes, Minhenes, Grācas, Drēzdenes, Oslo, Stokholmas, Romas, Milānas, Ņujorkas, Vīnes, Hamburgas, Barselonas, Parīzes, Londonas, Ženēvas, Cīrihes u. c. operteātros, Zalcburgas festivālā u. c. Jūlijā Aleksandrs Antoņenko dziedās Kalafa lomu Karaliskajā Koventgārdena operā, bet nākamajā sezonā atgriezīsies Ņujorkas Metropolitēna operā, kur dziedās Džuzepes Verdi "Rekviēma" atskaņojumā ar Džeimsu Levainu pie diriģenta pults.

Ains Angers, kuru varēs dzirdēt Oroveza lomā, ir viens no mūsu laika izcilākajiem basiem. Viņš studējis Tallinas Mūzikas akadēmijā, karjeru sācis Igaunijā, vēlāk pievienojies Leipcigas operas, tad Hamburgas Valsts operas, bet kopš 2004. gada Vīnes Valsts operas trupai. Ains Angers dzied Baireitas festivālā, Vīnes Valsts operā, "Teatro alla Scala", Karaliskajā Koventgārdena operā un citos ievērojamos opernamos.

Grācas operas soliste Džamilja Kaizere, kas "Normas" koncertizpildījumā interpretēs Adalžizas lomu, studējusi Detmoldas Mūzikas augstskolā. Viņa ir Vācu tautas studiju fonda un Riharda Vāgnera fonda stipendiāte un Bergheimas vokālā prēmijas ieguvēja. 2015. gadā apbalvota kā daudzsološākā Austrijas jaunā soliste par darbu operas "Favorīte" iestudējumā.

Diriģents Gaetāno Despinoza bijis Drēzdenes Valsts kapellas koncertmeistars līdz 2008. gadam, kad šo darbu atstājis, lai pievērstos diriģēšanai, kļūstot par Fabio Luizi asistentu. 2010. gadā Gaetano Despinoza Drēzdenes Zempera operā ar lieliem panākumiem diriģēja Dž. Verdi operu "Traviata". Tas aizsāka viņa veiksmīgo diriģenta karjeru, padarot Gaetano Despinozu par pieprasītu viesdiriģentu tādos orķestros un teātros kā "Kremerata Baltica", Lionas opera, Berlīnes kamerorķestris, Prāgas filharmonija, Romas Sv. Cecīlijas orķestris, Venēcijas "La Fenice" orķestris, Tokijas simfoniskais orķestris, Limožas Opera, Bambergas simfoniskais orķestris u. c.

"Normas" koncertiestudējuma tiešraidi ikvienam interesentam būs iespēja noklausīties Latvijas Radio 3 "Klasika" kanālā 14. aprīlī plkst. 19.00.