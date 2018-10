Jau šajā nedēļas nogalē īpašs notikums gaidāms Latvijas Nacionālajā operā – divos vakaros klausītājus gaida unikāla tikšanās ar diviem izcilā komponista Gustava Mālera meistardarbiem Andra Nelsona lasījumā – 13. oktobrī Leipcigas "Gewandhausorchester" izpildījumā tiks atskaņota Pirmā simfonija, savukārt 14. oktobra koncertā – Piektā simfonija.

Austriešu komponists un diriģents Gustavs Mālers dzimis 1860. gada 7. jūlijā Kalištē, Bohēmijā (tagad Čehija) un miris 1911. gada 18. maijā Vīnē, Austrijā. Savas dzīves laikā Mālers tika uzskatīts par vienu no pasaules labākajiem diriģentiem, taču viņa mūzika Vīnes mūzikas elites aprindās neguva visai lielu uzmanību. Piemēram, Mālera radīto Pirmo simfoniju viņa kolēģi reiz nosauca par "svešinieku mūzikā" un "bezformīga pūļa jūkstu". Tā laika mūzikas kritiķis Roberts Hiršfelds izteicās, ka Mālers gluži vienkārši nevēloties, lai kāds viņu ņemtu par pilnu, tādēļ simfonijas fināls esot mūslaiku vareno mūzikas ģēniju augstprātības satīra.

Mūsdienās Mālers tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem romantisma un agrīnā modernisma komponistiem. Tieši Pirmo simfoniju, ko komponists pats reiz nosauca par savu sāpju bērnu, dzirdēsim 13. oktobra vakarā Latvijas Nacionālajā operā. Pirmā simfonija, kas zināma arī ar nosaukumu "Titāns", tapusi 1888. gadā Leipcigā. Pirmo reizi tā atskaņota 1889. gadā Budapeštā paša komponista vadībā, taču simfonija nespēja uzrunāt klausītājus. Taču komponists turpināja strādāt, un tikai 1899. gadā, 10 gadus pēc skaņdarba pirmatskaņojuma šī simfonija tika pabeigta. Simfonija ir aptuveni 55 minūtes gara, tādēļ "Titāns" uzskatāms par vienu no īsākajām komponista kompozīcijām, taču orķestri visā pasaulē to regulāri atskaņo savos koncertos.

Piekto simfoniju, ko varēsim dzirdēt 14. oktobrī, Gustavs Mālers sarakstīja laika posmā no 1901. līdz 1902. gadam. Klausītāji visā pasaulē šo skaņdarbu atpazīst gan pēc slavenā sēru marša, gan vēl zināmākā brīnumskaistā Adagietto. Vēl viena spilgta šīs simfonijas īpašība ir trompetes solo pašā skaņdarba sākumā, kā arī ritma motīvs, kuram līdzīgs izmantots arī Bēthovena Piektajā simfonijā. Kaut gan tiek uzskatīts, ka šī ir viena no Mālera tradicionālākajām simfonijām, tā tik un tā ir ar plašu emocionālo un muzikālo diapazonu.

Biļetes uz 14. oktobra koncertu vēl pieejamas tirdzniecībā visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Koncertus organizē Andreja Žagara Kultūras atbalsta un attīstības fonds.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums, kuru atbalsta Kultūras ministrija. Koncertciklā Latvijas klausītājiem tiek piedāvāta iespēja pieredzēt gan Latvijas jauno talantu, gan jau starptautiski atzītu un pasaulē pieprasītu mūzikas zvaigžņu uzstāšanos Latvijas koncertzālēs.