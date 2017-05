Lielajā ģildē 11. maijā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina uz dzīvespriecīgu kamermūzikas koncertu ar spožiem solistiem, portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

Koncertā muzicēs LNSO koncertmeistars Georgs Sarkisjans, LNSO čellu grupas koncertmeistare Ieva Upatniece, LNSO pirmā klarnete Mārtiņš Circenis, LNSO pirmais fagots Jānis Semjonovs, LNSO pirmā trompete Jānis Porietis un ar LNSO mūziķiem bieži sadarbojusies pianiste Agnese Egliņa.

Programmas centrā – svīta no Bohuslava Martinū franciski elegantā baleta "Virtuves revija" (1927).

"Virtuves revijas" stāsts vienkāršs un sens – par mīlestību, greizsirdību un salabšanu. Kastrolītes un Vāciņa saderināšanos apdraud Putotājs. Kastrolīte ļaujas Putotāja glaimiem, pa to laiku Trauklupatiņa raida maigus skatienus Vāciņa virzienā, bet to nevar paciest Slotaskāts, kurš izaicina Vāciņu uz divkauju. Galu galā izrādās, ka Kastrolītei tomēr pietrūkst Vāciņa naivās uzmanības, bet Vāciņš kaut kur pazudis. Kad viņš spēji parādās (netiek paskaidrots, kur bijis), ir atkal miers un mīlestība virtuvē, un arī Slotaskāts un Trauklupatiņa ir mīlaspilnā saskaņā.

Līdzās Martinū dzirkstošajam divertismentam – ungāra Bēlas Bartoka uzmundrinošās "Rumāņu dejas" vijolei un klavierēm, rumāņa Džordžes Enesku noskaņās strauji mainīgā "Leģenda" trompetei un klavierēm, ungāra Zoltāna Kodāja Sonatīne čellam un klavierēm, Čehijas savdabja Ervina Šulhofa Duets vijolei un čellam, un visubeidzot – pasaules pilsoņa Igora Stravinska svīta no baletoperas "Stāsts par zaldātu", kurā Zaldāts pārdod Nelabajam dvēseli, ko simbolizē vijole, un pretī dabū grāmatu, kas pareģo nākotni. Seko peripetijas ar Princesi, Zaldāts pārkāpj vienošanos ar Nelabo un brīdī, kad mīlas laime jau tuvu, tiek parauts uz elli.

Programmas veidotāji saka: "Līdzās dažādajām slāviskā temperamenta nokrāsām visus šos komponistus vieno piedzimšana 19. gadsimta nogalē, bet koncertā labi varēs dzirdēt, cik dažādos virzienos viņi aizgājuši."

Sekojot daudzu citu nozīmīgu Eiropas kultūras institūciju praksei, LNSO dāvā iespēju jauniešiem un studentiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, stundu pirms LNSO vakara koncertiem iegādāties neizpirktās biļetes par īpaši draudzīgu cenu – viena biļete maksās 5 eiro. Biļetes uz LNSO koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.