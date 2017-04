Koncertā – seansā varēs noskatīties franču kino impresionista Žana Epsteina filmu pēc Edgara Alana Po stāsta "Ašeru nama gals" ar Debisī un Ravela mūziku Programmā arī Jura Karlsona iespaidīgais darbs "Jāzepa vīzijas". Solists Daumants Kalniņš, diriģents Ainārs Rubiķis.

LNSO reizi sezonā izrāda mēmā kino šedevrus un spēlē tiem muzikālo pavadījumu. Šoreiz izvēlēta 1928. gadā uzņemtā ikoniskā mēmā kino klasika "Ašeru nama gals" ("The Fall of the House of Usher" – angļu val., La chute de la maison Usher – franču val.). Scenārija līdzautors ir Luiss Bunjuels.

Melnbalti iespaidīgās un mazliet baisās filmas izrādīšanai tiek salāgoti franču komponistu Kloda Debisī, Dariusa Mijo, Artura Onegēra un Morisa Ravela skaņdarbi, kas ir raksturīgi 20. gadsimta pirmās puses simfoniskajai ainavai un iederas mistikas un dramatisma pilnajā gaisotnē, ko uzbūris Epsteins. Interesanti filmas skatus vērot ar mūslaiku pieredzi un salīdzināt, kādi bija skaistuma ideāli un kas likās šausmīgs pirms 90 gadiem.

Mūziku atlasījis un kārtojis starptautiski pieprasītais Latvijas diriģents Ainārs Rubiķis, kurš pats arī diriģēs LNSO šajā kinovakarā. Skanēs arī Morisa Ravela slavenā un skaistā "Pavana mirušai infantai" – viens no 20. gadsimta simfoniskās mūzikas hitiem.

Filma stāsta par ceļotāju, kurš ierodas Ašeru namā un tajā sastopas ar brāli un māsu – Roderiku un Madlēnu Ašeriem, kuru dzīvi ietekmējis mistisks ģimenes lāsts: Roderika maņas ir pārlieku asas, savukārt Madlēna cieš no mentālas slimības. Ciemiņa uzturēšanās laikā lāsts arvien pieņemas spēkā, līdz sasniedz kulmināciju.

Iepriekšējās sezonās LNSO kinokoncertos skatītājiem tika piedāvātas filmas ar Čārliju Čaplinu (filma "Karmena" ar Žorža Bizē kulta nozīmes mūziku), gruzīnu kinolente "Mana vecmāmiņa" Dmitrija Šostakoviča muzikālajā ietvarā, kā arī amerikāņu mēmā kino klasika – filmu "Safety Last!", kurai mūziku jau 21. gadsimtā īpaši šim seansam radīja Latvijas komponists Platons Buravickis.

21. aprīļa koncerta pirmajā daļā LNSO un Ainārs Rubiķis atskaņos Jura Karlsona iespaidīgo un eksotisko skaņu ainavu "Jāzepa vīzijas", kas glezno Ēģiptes sengadu noslēpumus. Juris Karlsons pirms "Jāzepa vīziju" pirmatskaņojuma, kas notika 2015. gada vasarā, atzina, ka nu ir piepildīts viņa 35 gadus ilgs sapnis. "Jāzepa vīzijas" radušās no atmiņām par mūziku, kas savulaik komponēta Dailes teātra leģendārajai izrādei "Jāzeps un viņa brāļi", un no komponista nesenā ceļojuma uz Ēģipti. "Jāzepa vīzijas" ir ļoti skaists darbs, pilns ēģiptisku noslēpumu un zvaigžņotas mirdzas, un arī šī opusa atskaņojumā dzirdēsim Daumanta Kalniņa balsi.

Sekojot daudzu citu nozīmīgu Eiropas kultūras institūciju praksei, LNSO dāvā iespēju jauniešiem un studentiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, stundu pirms LNSO vakara koncertiem iegādāties neizpirktās biļetes par īpaši draudzīgu cenu – viena biļete maksās 5 eiro. Biļetes uz LNSO koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.