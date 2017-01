2017. gada janvāra beigās un februāra sākumā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) dosies apjomīgā koncertbraucienā uz Franciju. LNSO spēlēs divus koncertus Eksanprovansā un Mecā, kā arī piedalīsies slavenajā festivālā "Trakās dienas Nantē". Ar šo turneju, reprezentējot Latvijas kultūru, tiks uzsākta Latvijas valsts simtgades starptautiskā programma Eiropā, portālu "Delfi" informē "Latvijai 100" biroja pārstāve Linda Pastare.

Latvijas valsts simtgade ir nozīmīga iespēja plaši vēstīt par Latvijas devumu pasaulē, celt Latvijas valsts un uzņēmēju starptautisko konkurētspēju, pauž "Latvijai 100" programmas veidotāji. Starptautiskās programma ārpus Latvijas būs sinerģiska, iekļaujot kultūras, ekonomisko un politisko dimensiju. Reprezentējot Latvijas mākslu Francijā, tiek stiprināti kultūras festivālu "Pārsteidzošā Latvija" un "Francijas pavasaris" laikā dibinātie kontakti, kā arī Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūras programmā uzsāktā LNSO sadarbība ar Parīzes mūzikas aģentūru PIAS aģentūru (Les Productions Internationales Albert Sarfati).

24. janvārī Eksanprovanas Lielajā teātrī un 26. janvārī Mecas "Arsenālā" LNSO Andra Pogas vadībā sniegs programmu, kurā iekļauts Modesta Musorgska simfoniskais zīmējums "Nakts kailajā kalnā", Sergeja Rahmaņinova "Simfoniskās dejas" un Morisa Ravela Klavierkoncerts Solmažorā, kur soliste būs bulgāru pianiste Plamena Mangova.

Mangova ir prestižā "Karalienes Elizabetes konkursa 2007" otrās vietas ieguvēja, un pēc šī konkursa sākās viņas starptautiskā karjera. Patlaban viņa uzstājas ar tādiem diriģentiem kā Mjunvuns Čuns, Endrū Deiviss, Jāps van Zvēdens, Dmitrijs Jurovskis, Gilberts Varga, Fransuā Ksavjē Rots. Plamenas Mangovas kamermūzikas partneru vidū ir Marija Žoana Pireša, Boriss Berezovskis, Ogistēns Dimē, Aleksejs Ogrinčuks, Aleksandrs Kņazevs un Izaī stīgu kvartets. Pianisti aicina uzstāties Verbjē festivāls, Martas Argeričas festivāls Lugāno, "Nantes trakās dienas", Larokdanteronas festivāls, Rostropoviča festivāls Maskavā un Baku, "Gštādes muzikālās virsotnes", Francijas Radio festivāls Monpeljē, Štutgartes Baha akadēmija u. c. starptautiski nozīmīgi forumi.

Latvijā šī programma izskanēs 21. janvārī Vidzemes koncertzālē "Cēsis".

Savukārt no 2017. gada 1. līdz 5. februārim LNSO piedalīsies Francijas festivālā "Trakās dienas Nantē". Šis festivāls no citiem atšķiras ar to, ka tajā ik dienu notiek milzīgs daudzums koncertu, un Nantes Kongresu centrs burtiski ņudz ar cilvēkiem un vibrē no mūzikas skaņām.

LNSO Nantē sniegs deviņus koncertus, un septiņos no tiem iekļauti lieliskie latviešu mūzikas paraugi – Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis" un Artura Maskata "Tango" (akordeona solo – Artūrs Noviks). Dārziņa valsis likts kompānijā ar Vijoļkoncertu, kura autors ir mūsu smeldzīgā klasiķa iemīļotais un augstu vērtētais Pēteris Čaikovskis. Savukārt Maskata "Tango" rindots vienkop ar Brāmsa, Dvoržāka, Kodāja, Grīga, Rahmaņinova un Borodina simfoniskajām dejām. Šī programma Nantē izskanēs trīs reizes. Lielā daļā koncertu Nantē LNSO pievienojas arī Valsts akadēmiskais koris "Latvija". Vairāki koncerti tiks pārraidīti Eiropas kultūras TV kanālā ARTE.

Pirms uzstāšanas Nantē LNSO spēlēs četrus koncertus pilsētas apkaimē – Somīrā, Lavalā, Sennzārā un Larošsirjonā. Arī šajos koncertos līdzās citu autoru simfoniskajām dejām skanēs starptautisku atzinību guvušais Artura Maskata "Tango".

Latvijas komponistu mūzika uz augstākā līmeņa starptautiskajām skatuvēm mūzikas festivālu plašajām auditorijām, tostarp mūsu tautiešiem, skanēs arvien biežāk. Tādējādi LNSO turneja uzskatāma par būtisku starptautisku startu, uzsākot Latvijas valsts simtgades svinēšanu pasaulē.