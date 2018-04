19. aprīlī Lielajā ģildē Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) klaviertrio, kurā spēlē vijolnieks Indulis Cintiņš, čelliste Dace Zālīte un Latvijas Nacionālās operas galvenais solistu koncertmeistars Mārtiņš Zilberts, uzstāsies kopā ar pasaules opernamos pazīstamo solisti Ingu Kalnu, portālu "Delfi" informē LNSO pārstāve Dagnija Dižbite.

Par koncerta programmu trio mūziķi stāsta, ka paliek uzticīgi idejai atskaņot kādu no klaviertrio klasikas virsotnēm. Mārtiņš Zilberts saka: "Ļoti daudz un rūpīgi domājām par šo programmu. Ņemot par pamatu Šostakoviča cikla muzikālo estētiku, kā arī iedvesmojoties no Bloka poētiskā pasaules redzējuma, izvēlējāmies atskaņot tieši Ivanova un Šūberta klaviertrio. Patlaban ļoti gaidām koncertu un izbaudām mēģinājumu procesu ar Ingu Kalnu."

Franča Šūberta Otrais klaviertrio ir viena no meistara beidzamām kompozīcijām. Apjomīgais, skaistais, kinofilmu skaņuceliņos nereti citētais trio veltīts komponista skolas gadu drauga saderināšanās svētkiem, un šī ir viena no retajām Šūberta beidzamo gadu kompozīcijām, ko autors dzirdēja dzīves laikā.

Līdzās Šūbertam – Latvijas komponista Jāņa Ivanova Klaviertrio, kurā ieausts gan Latvijas mūzikas patriarha Jāzepa Vītola portrets, gan reālā dzīve.

Par Dmitrija Šostakoviča vokālo ciklu ar Aleksandra Bloka dzeju, kur vienā no dziesmām ir rindas par nakti "kad aizmieg viss trauksmainais un pilsēta tinas miglā, ak, kāda mūzika skan no Dieva un kādas skaņas dzimst uz zemes", Inga Kalna saka: "Cikla tēlaino pasauli ietekmē Blokam raksturīga noskaņa: melanholiska, reizēm skarba, mistiska un pāri visam – ļoti romantiska. Bloka romantisms nav apklāts ar zefīra pomādi, nav apkaisīts ar pūdercukuru. Tas ir skarbs, lakonisks, sāpju un cerību pilns, dažviet pravietiski dziļš. Leksika, ko Bloks lieto, ir visai sarežģīta, spēcīga, pārdomas veicinoša. Tas ir acīmredzami, ka Šostakoviču šī dzeja apbūra un ierāva savā tēlu viesulī. Šajā ciklā mēs varam baudīt pašas liriskākās un mīlaspilnākās Šostakoviča lappuses. Un arī mani šī mūzika katru reizi no jauna apbur, un, kā ar labām, gudrām grāmatām, es katru reizi atklāju sev ko jaunu."

Inga Kalna ir Eiropā pieprasīta baroka, klasicisma un pēdējos gados arī romantisma repertuāra spilgta interprete, vienlīdz izcila arī kamermūzikas programmās. Ingas Kalnas soprāns ir piesātināts un krāsām bagāts, koloratūrtehnika apbrīnojama, stila izjūta precīza un kompetenta. Kā brīvmāksliniece Inga Kalna uzstājas Hamburgas Valsts operā, Vīnes Valsts operā, Parīzes Nacionālajā operā, Briseles "La Monnaie", Milānas La Scala, Zalcburgas festivālā, Maskavas Lielajā teātrī un citās prestižās koncertvietās un festivālos. Ingas Kalnas repertuārā ir gandrīz visu ievērojamāko Rietumeiropas komponistu operu liriskā soprāna partijas, kamermūzika un izvērstas formas darbi, toskait Mocarta, Baha, Bēthovena, Brāmsa, Berlioza, Verdi sakrālie opusi un Mālera Ceturtā simfonija.

Inga Kalna piecas reizes kļuvusi par Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāti, un LMB 2016 viņa saņēma kopā ar savu pastāvīgo skatuves partneri Diānu Ketleri tieši par izcilu sniegumu kamermūzikā.

Koncerts "Inga Kalna un septiņas romances" notiks 19. aprīlī pulksten 19.00 Lielajā ģildē, Rīgā.

Sekojot daudzu citu nozīmīgu Eiropas kultūras institūciju praksei, jau vairākas sezonas LNSO dāvā iespēju jauniešiem un studentiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, stundu pirms LNSO vakara koncertiem iegādāties neizpirktās biļetes par īpaši draudzīgu cenu – viena biļete maksās 5 eiro.