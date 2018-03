5. aprīlī pulksten 19.00 Lielajā ģildē notiks LNSO cikla "#Koncertsarunas ar Goran Gora" šīs sezonas noslēguma koncerts. Programmā zviedru mūsdienu komponista Andersa Hillborga Klarnetkoncerts "Peacock Tales" ar Annas Gāganes solo un Volfganga Amadeja Mocarta populārā Simfonija solminorā KV 550, savukārt koncertsarunu vadītājs – dziesminieks Goran Gora – dalīs uzmanību starp klasisku hitu un laikmetīgu kompozīciju.

Mūsdienu zviedru komponista Andersa Hillborga klarnetkoncerts "Peacock Tales" ir muzikāla izrāde, kur jaunajai klarnetistei Annai Gāganei būs iespēja parādīt gan mūziķes, gan aktrises talantu, iejūtoties pāva lomā, uzstājoties ar masku un mazliet arī dejojot.

Anna Gāgane saka: "LNSO ir pirmais profesionālais simfoniskais orķestris, kurā esmu spēlējusi. Toreiz pat sapņos nerādījās, ka stāvēšu orķestra priekšā, turklāt atskaņojot skaņdarbu, kas ir tik liels pārbaudījums. Hillborga koncerts ir viens no nedaudzajiem laikmetīgajiem klarnetkoncertiem, kas parāda tik plašas šī instrumenta tehniskās iespējas un prasa no atskaņotāja lielu uzdrīkstēšanos. Tāpēc vēl jo vairāk priecājos, ka klausītājus varēšu aizraut kopā ar tik azartisku orķestri."

Savukārt no klasiskām vērtībām uzmanības lokā šoreiz Volfganga Amadeja Mocarta populārā Simfonija solminorā, ko parasti dēvē par 40. un kuras sākumtaktis vēl pirms nedaudziem gadiem bija iecienīts mobilo tālruņu zvana signāls. Šo klasiskās mūzikas hitu varēs dzirdēt diriģenta ceļu nesen sākušā Kārļa Kundrāta lasījumā.

Klarnetiste Anna Gāgane guvusi panākumus vairākos starptautiskos konkursos, toskait Jurjānu Andreja VI starptautiskajā koka pūšaminstrumentu konkursā ieguvusi II vietu un saņēmusi speciālbalvu – iespēju uzstāties ar LNSO. Studē pie viena no labākajiem pasaules klarnetistiem Fransuā Bendas. Anna spēlējusi Liepājas SO, Latvijas Nacionālajā SO, " Sinfonietta Rīga " , Lībekas FO, Igaunijas Festivāla orķestrī, Šlēzvigas-Holšteinas Festivāla orķestrī un " Argovia Philharmonic " . Patlaban ir praktikante Bernes SO. Orķestros gūtā pieredze devusi iespēju sadarboties ar daudziem starptautiski atzītiem diriģentiem, kuru skaitā ir Nēme Jervi, Pāvo Jervi, Mario Venzago, Simona Jangu u. c. Līdztekus studijām un spēlei orķestrī Anna iesaistās kamermūzikas projektos, atskaņo latviešu komponistu jaundarbus un uzstājas kā soliste ar orķestri.

Kārlis Kundrāts par pamatnodarbošanos izvēlējies diriģenta arodu, taču ir prasmīgs arī kā vokālās un instrumentālās mūzikas izpildītājs. Senās mūzikas vokālā ansambļa "Ars Antiqua Riga" un kamerkora "Ave Sol" mākslinieks. Piedalās programmās ar Valsts akadēmisko kori "Latvija" un Latvijas Radio kori. Kopš 2015. gada Rīgas Operetes teātra koncertmeistars un asistentdiriģents, no 2016. gada "Rīgas kamerorķestra" diriģents. 2014. gadā studējis orķestra diriģēšanu Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā pie Paula Megi. Strādājis ar Igaunijas Mūzikas akadēmijas SO, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas SO, "Sinfonia concertante" un Rīgas mūzikas skolu apvienoto orķestri. Kundrāts vada arī vairākus mūzikas skolu orķestrus.